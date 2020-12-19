Центральним матчем європейського вікенду, безумовно, була зустріч між Байєром і Баварією у Леверкузені. "Фармацевти" лідирували у турнірній таблиці Бундесліги з одним очком відриву від "рекордмайстера" – і могли протриматись на вершині до 2-го січня, адже 13-й тур є останнім для Німеччини у цьому році. При цьому підопічні Петера Боса підійшли до матчу з Мюнхеном без поразок у чемпіонаті.

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Петер Бос перед цим поєдинком мав переповнений лазарет і не міг розраховувати на братів Бендерів, Арангіса, Паласіоса, Паулінью та Аріаса. У Ганса-Дітера Фліка із серйозних втрат можна було відзначити лише Горетцку – а от Кімміх повернувся у заявку вперше після травми, отриманої у жовтні. Щоправда, тренерський штаб мюнхенців вирішив притримати Йозуа в запасі. Цікаво, що позицію правого захисника зайняв Зюле.

Баварія, звісно ж, вважалася фаворитом пари, але в перші 40 хвилин мюнхенців було просто не впізнати. Байєр одразу зі стартовим свистком захопив ініціативу, сміливо комбінуючи на чужій половині поля й агресивно пресингуючи. На 13-й хвилині стався і перший удар – це Амірі пробив з рикошетом з лінії півкола замість передачі на загострення. Здавалося, що Надім запоров атаку, однак цим пострілом він заробив кутовий – а після його розіграшу Амірі виконав подачу на лівий кут штрафного. Там на м'яч очікував Шик, який з лету потужно пробив під ближню стійку. 1:0! Нойєр навіть не рухався.

Після цього проблеми Баварії стали ще більш очевидними. У першій половині першого тайму точність передач гостей трималася на критично низькому рівні (65%), а Байєр при цьому тримав м'яч близько 60% ігрового часу. Щоправда, на 21-й хвилині мюнхенці могли покарати господарів за секундну розконцентрацію: Девіс отримав розрізний пас на лівий край штрафного й викотив прострільну передачу в центр, однак Алаба по м'ячу не влучив, а у Лєвандовскі при ударі м'яч зрізався – це був єдиний момент Баварії до останніх хвилин перед перервою.

Байєр же створив цілу серію небезпечних епізодів. На 20-й хвилині класний дальній удар Шика парирував Нойєр, пострілу Діабі з краю штрафного на 22-й забракло точності, а на 28-й Діабі та Шик отримали закидання з глибини й вийшли у контратаку 2-в-1 – Патрік завершив її ударом під Нойєром, але гол скасували через мінімальний офсайд. Ще за дві хвилини VAR заступився за Мюнхен, не призначивши пенальті після пострілу Діабі з лінії карного майданчика у руку Зюле (Ніклас легенько зачепив м'яч при падінні – це не пенальті). До всіх проблем Фліка додалася ще і травма Комана – його на 32-й хвилині змінив Сане.

В останній третині першого тайму Байєр продовжував контролювати хід зустрічі, але Баварія стала більше працювати з м'ячем. Жодного зиску від цієї праці не виникало, адже мюнхенці провалювались у завершальній фазі атак. Втім, Леверкузен також перестав загострювати.

Здавалося, що свисток на перерву зафіксує рахунок 1:0 на користь господарів, однак на 43-й хвилині вони самі вистрілили собі в ногу: Таспоба обрізався при виході з оборони, а мюнхенці покарали контрвипадом і подачею з правого флангу – Градецкі та Та пролетіли повз м'яч (при цьому зіткнувшись), а Лєвандовскі замкнув у порожні ворота. 1:1. Саме з цими цифрами на табло команди пішли відпочивати.

Другий тайм обидва тренери почали без замін. Баварія прогнозовано підняла темп і пішла уперед, але в стартові 20 хвилин нічого цікавішого за низку кросів у штрафний мюнхенці не створили – а Градецкі разом із захисниками вже не помилялися. Кілька перспективних вривань було у Девіса, але до загострення в нього справа так і не дійшла. Байєр поступово призвичаївся до такого футболу, вирівняв хід зустрічі й навіть провів кілька класних контратак. Щоправда, до моментів справа також не дійшла – у першій половині другого тайму "фармацевти" мали тільки дальній постріл Амірі по центру (без проблем для Нойєра) та заблокований удар Діабі.

Середина другого тайму виявилась нудною. Обидві команди працювали дуже обережно, намагаючись підчатувати суперника на контратаці через фланги, а загалом на полі точилася складна тактична боротьба. Ганс-Дітер Флік намагався розвіяти її виходом на поле Кімміха та Мусіала, а Петр Бос замість Бейлі випустив Демірбая – цікавіше від цього не стало.

Втім, саме в цей період зустрічі вдалося побачити перші гольові моменти. Обидва належали Баварії: на 67-й хвилині Гнабрі прорвався на лівий край штрафногой потужно пробив у дальній кут (Градецкі парирував), а на 79-й Мусіала ударом метрів з 19-ти цілив у правий кут – стійка врятувала Байєр. Проблема полягала в тому, що між цими епізодами нічого не створили.

В ендшпілі зустрічі Байєр більше грав на нічию, а Баварія хоч і атакувала, але не дуже великими силами. В основний час футболісти так і не змогли розродитися бодай одним небезпечним епізодом. Все йшло до нічиєї, однак на 90+3-й хвилині чемпіонський клас Мюнхена дався взнаки: Та втратив м'яч на власній третині, а Лєвандовскі, отримавши скидку від Кімміха, прорвався на лівий край штрафного та пробив під поперечину з рикошетом від Тапсоба – 2:1! Цей гол став переможним.

Таким чином, Баварія набрала 30 очок і пішла на коротку зимову паузі у статусі лідера Бундесліги. Байєр, маючи 28 залікових балів, опустився на другу сходинку.

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