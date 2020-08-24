Тьягу Сілва знайшов несподіваний варіант продовження кар'єри – контракт уже узгоджено

Бразильський захисник погодив контракт з Челсі, а сторонам залишилось узгодити деталі, стверджує ESPN.

Тьягу Сілва провів останній матч у складі ПСЖ – бразилець непрозоро натякнув на повернення у паризький клуб

Зазначається, що Сілва вже сьогодні має зустрітись із головним тренером "синіх" Френком Лемпардом. Раніше повідомлялося, що оборонець може безкоштовно приєднатися до Фіорентині, оскільки його контракт з ПСЖ закінчився.

Нагадаємо, 35-річний бразилець приєднався до складу паризького клубу в 2012 році. У минулому сезоні Ліги 1 Тьягу Сілва зіграв 21 матч, але результативними діями не відзначався.

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