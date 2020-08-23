Баварія – переможець Ліги чемпіонів, мюнхенці у прекрасному фіналі здолали ПСЖ

У головному поєдинку сезону зійшлися чемпіони Франції та Німеччини. Гансі Флік швидко перетворив Баварію на дуже потужний механізм, який розносить усіх в цій Лізі чемпіонів (постраждали Челсі, Барселона та Ліон). Томас Тухель знайшов спільну мову з зірками ПСЖ і зліпив якісну команду, яка заслужено дійшла до фіналу (перегравши Реал, Аталанту та РБ Лейпциг).

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Тренери майже не здивували стартовими складами. У ПСЖ на ворота повернувся Навас, а от Верратті хоч і відновився після травми, але залишився в запасі. У Баварії єдиною несподіванкою став Коман, який набрав форму та вийшов проти рідного клубу з перших хвилин. Павар встиг залікувати травму, однак мюнхенці вирішили не ризикувати ним.

Команди рівно розпочали зустріч – височенна якість футболу, але без моментів. Баварія більше володіла м'ячем, а ПСЖ розгортав швидкі випади. Двічі на ударну позицію вийшов Мбаппе, однак мюнхенці заблокували обидва постріли. Партнери продовжили шукати молодого француза передачами у вільний простір. Кіліан створив чудову нагоду для Неймара – врятував Нойєр.

Баварія відповіла ударом Лєвандовскі з розвороту в стійку. А вже в наступній атаці німці мали пропускати, коли ПСЖ вибіг 3 в 2 на їхні ворота. Неймар знайшов пасом Ді Марію, той відкинув на Ерреру, а Андер елегантно повернув аргентинцю – Анхель бахнув над поперечиною.

Еррера несподівано став головною дійовою особою першого тайму. Він після стандарту розрядив гармату з-за меж штрафного майданчика, проте на шляху м'яча опинився Горетцка. Безпосередньо перед перервою іспанець ще раз тонко зіграв у чужих володіннях – отримавши пас від Мбаппе, вирішив не бити, а викотити Кіліану на кращу позицію. Все зроблено супер, але француз не забив.

Чемпіон Німеччини не поступався в активності, однак довести атаки до логічного завершення не вдавалося – кроси з флангів не доходили до адресатів. Лєвандовскі все ж знайшов свій шанс після навісу справа та пробив з важкої позиції прямо в Наваса. На останніх хвилинах першого тайму Баварія претендувала на пенальті, коли Коман проскочив Керера. Арбітр проігнорував епізод.

Другий тайм розпочався за тим же сценарієм, але Баварія збільшила свою присутність на полі та затискала суперника на його половині. Одна з атак Мюнхена стала результативною – розіграли розкішно. Алькантара знайшов у півфланзі Кімміха, далі на Гнабрі, транзитом через Мюллєра м'яч повернувся до Кімміха, а той вирізав класну подачу на дальню стійку. Коман забив рідній команді та відкрив рахунок у фіналі!

ПСЖ – Баварія – відео гола

Кінгслі відчув кураж і продовжив накручувати на фланзі Керера, а протягом наступних хвилин міг оформити дубль після аналогічного закидання. ПСЖ поник і лише через хвилин 10 прийшов до тями. Французи знову притиснули ліву бровку Баварії та створили звідти дві нагоди. Класно підключився з глибини Маркіньйос, але його удар потягнув великий Нойєр!

Тренери освіжили гру замінами, а найсвіжішим у Парижа залишався Мбаппе. Кіліан у штрафному майданчику накрутив Зюле та Кімміха, після чого впав внаслідок дотику від останнього. ПСЖ апелював, але суддя та VAR не вгледіли порушення. Є питання – суперечливе рішення.

Під завісу зустрічі пішла рвана гра з великою кількістю фолів і жовтих карток. Баварія не сідала дуже глибоко, а ПСЖ не міг організувати осмислену атаку. Все обмежилося неточною подачею Мбаппе та ударом Кіліана з метра – був офсайд, але Нойєр все одно не пустив м'яч у сітку. Мбаппе і Неймар придумали момент для Шупо-Мотінга – нема акцентованого удару.

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