toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
ПСЖ - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВОРСКЛА - РУХ

Тьягу Сілва провів останній матч у складі ПСЖ – бразилець непрозоро натякнув на повернення у паризький клуб

10:02 - Читать на русском
Тьягу Сілва провів останній матч у складі ПСЖ – бразилець непрозоро натякнув на повернення у паризький клуб
Тьягу Сілва в обіймах Томаса Тухеля / AFP

Захисник ПСЖ Тьягу Сілва прокоментував своє майбутнє після фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії (0:1).

 
Кінгслі Коман 59’
59’ Кінгслі Коман

"Це був мій останній матч у складі ПСЖ. Мені сумно. Я приношу вибачення уболівальникам, і дякую їм за любов до мене.

ПСЖ – Баварія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Я ще повернуся в ПСЖ, у клуб, який я люблю, але повернуся вже в іншій ролі. Хочу відіграти ще три-чотири роки і виступити на чемпіонаті світу в Катарі", – наводить слова Сілви офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, ПСЖ з Тьягу Сілвою у складі мінімально поступився Баварії у фіналі Ліги чемпіонів (0:1) та впустив нагоду вперше у своїй історії здобути найпрестижніший євротрофей.

ПСЖ – Баварія: потужний Мюнхен взяв Лігу чемпіонів, драматичне вбивство мрії шейхів і мажорна нота від непомітного героя

blog_ava
ПСЖ – Баварія: потужний Мюнхен взяв Лігу чемпіонів, драматичне вбивство мрії шейхів і мажорна нота від непомітного героя
05:35
25263
Теги
ПСЖ - Баварія ПСЖ ПСЖ Тьягу Тьягу Сілва Франція
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
8
год
:
5
хв
Тракай
19:00
Деррі Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?