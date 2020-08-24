Тьягу Сілва провів останній матч у складі ПСЖ – бразилець непрозоро натякнув на повернення у паризький клуб

"Це був мій останній матч у складі ПСЖ. Мені сумно. Я приношу вибачення уболівальникам, і дякую їм за любов до мене.

ПСЖ – Баварія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Я ще повернуся в ПСЖ, у клуб, який я люблю, але повернуся вже в іншій ролі. Хочу відіграти ще три-чотири роки і виступити на чемпіонаті світу в Катарі", – наводить слова Сілви офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, ПСЖ з Тьягу Сілвою у складі мінімально поступився Баварії у фіналі Ліги чемпіонів (0:1) та впустив нагоду вперше у своїй історії здобути найпрестижніший євротрофей.

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