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Тиагу Силва нашел неожиданный вариант продолжения карьеры – контракт уже согласован

16:18 - Читати українською
Тиагу Силва нашел неожиданный вариант продолжения карьеры – контракт уже согласован
Тиагу Силва / AFP

Защитник ПСЖ Тиагу Силва уже выбрал клуб, в котором продолжит карьеру.

Бразильский защитник согласовал контракт с Челси, а сторонам осталось согласовать детали, утверждает ESPN.

Тиагу Силва провел последний матч в составе ПСЖ – бразилец непрозрачно намекнул на возвращение в парижский клуб

Отмечается, что Силва уже сегодня встретиться с главным тренером "синих" Фрэнка Лэмпарда. Ранее сообщалось, что защитник может бесплатно присоединиться к Фиорентине, поскольку его контракт с ПСЖ закончился.

Напомним, 35-летний бразилец присоединился в составе парижского клуба в 2012 году. В прошлом сезоне Лиги 1 Тиагу Силва сыграл 21 матч, но результативными действиями не отличался.

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