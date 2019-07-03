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Зозуля офіційно продовжив контракт з Альбасете

3 липня 11:40 6311 Читать на русском
Зозуля офіційно продовжив контракт з Альбасете
Роман Зозуля / ФК Альбасете

Український нападник Роман Зозуля залишиться в Альбасете до 2021 року.

Українець уклав новий контракт з іспанським Альбасете. Роман Зозуля підписав угоду, яка чинна до літа 2021 року, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

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Нагадаємо, контракт українського нападника з "механічним сиром" втратив силу влітку цього року. Зозулю сватали у низку іспанських клубів та навіть у Динамо.

До слова, у минулому сезоні 29-річний форвард провів за Альбасете 37 матчів в усіх турнірах, де забив 11 голів та віддав 3 результативні передачі.

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Теги
Іспанія Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете
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