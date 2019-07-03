Лунін поїде з Реалом у передсезонний тур, а Леганес хоче ще раз орендувати українця без гарантій

Український голкіпер Реала Андрій Лунін відправиться у Канаду з мадридським клубом в рамках підготовки до сезону, однак його майбутнє досі дуже туманне.

Де Лунін виступатиме в наступному сезоні – загадка. У пресі поширюються чутки про оренду в різні іспанські клуби, або ж статус другого воротаря в Реалі. Якщо Кейлор Навас залишиться в Мадриді, що цілком ймовірно, українець поїде за ігровою практикою в слабший клуб.

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За інформацією AS, одним з претендентів на Андрія залишається Леганес. Лунін провів у складі "пепінерос" минулий сезон. Щоправда, більшість часу він просидів у запасі, відігравши лише 7 матчів. Гравець збірної України програв конкуренцію Івану Куельяру. Віковий голкіпер підписав з клубом новий контракт на 2 роки, однак Леганес шукає ще одного воротаря для конкуренції та прагне повторно підписати Луніна. Такі розмови розпочалися ще навесні.

Важливий нюанс – тренерський штаб на чолі з Маурісіо Пеллегріно знову не дає жодної гарантії ігрового часу для Андрія. Леганес розуміє, що з такими умовами Реал, ймовірно, не погодиться на другу оренду – взимку "вершкові" навіть хотіли достроково повернути українця на Бернабеу через брак ігрової практики. Стосунки між клубами зіпсувалися через Луніна.

Тому Леганес не розглядає варіант з чемпіоном світу U-20 пріоритетним і не наполягатиме на такому трансфері. Однак "пепінерос" все одно вважають, що незначний шанс підписати Луніна на сезон-2019/20 існує, і були б раді ним скористатися. Ба більше, сам українець, скоріш за все, не проти такого розвитку подій – він дуже позитивно відгукувався про тренувальний процес у Леганесі.

Тим часом на радіо COPE назвали список з 30 футболістів, яких Реал візьме в передсезонний тур по Північній Америці: 26 гравців першої команди та 4 з молодіжного складу. Серед інших квиток у Канаду замовлено для Андрія Луніна. Він полетить з командою за океан в компанії трьох інших воротарів – Тібо Куртуа, Кейлора Наваса та Люки Зідана.

Informa @melchorcope



Lista del Madrid para la pretemporada



? Courtois, Lucas, Lunin, Keylor



️`Vallejo, Carvajal, Odriozola, Marcelo, Ramos, Mendy, Varane, Nacho



️ Kroos, Isco, Modric, Asensio, Brahim



️ Benzema, Jovic, Hazard, Vinicius, Lucas, Rodrygo, Mariano, Bale pic.twitter.com/butbbi141H — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 2, 2019

Реал вийде з відпустки через 5 днів, після чого відправиться до Північної Америки. Там "вершкові" проведуть 3 матчі в рамках Міжнародного кубка чемпіонів проти Баварії, Арсенала та Атлетіко. Лунін повинен отримати ігровий час у цих поєдинках. Минулого літа він зіграв проти Манчестер Юнайтед, Ювентуса та Мілана.

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Доля Андрія на наступний сезон визначиться вже під час або після цього турне. А поки що його майбутнє залишається дуже туманним. Пришвидшити процес може Рома, яка форсує трансфер Пау Лопеса з Бетіса – на його місці в Андалусії бачать Луніна.