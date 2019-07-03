Зозуля відновив перемовини з Альбасете, який готовий платити більше – клуб Прімери наразі мовчить

Зозуля може залишитись в Альбасете

Український форвард Роман Зозуля може продовжити кар'єру в Альбасете. У перемовинах відбувся "радикальний поворот".

Іспанський клуб готовий зробити 29-річному екс-нападнику Динамо та Дніпра нову покращену пропозицію щодо нового контракту, повідомив у коментарі "Футбол 24" журналіст El Digital de Albacete та 5maseldescuento Уго Пінья.

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"Зозуля хоче залишитись в Альбасете, тож клуб готовий переглянути свою пропозицію, яка була зроблена два тижні тому.

У перемовинах відбувся радикальний поворот. Якщо раніше гравець схилявся до відходу, то зараз не відкидає можливості продовжити кар'єру на Карлос Бельмонте.

Сторони наразі не знайшли спільної мови щодо фінансових деталей майбутньої угоди: Зозуля назвав одну суму – клуб пропонує іншу. Проте керівництво Альбасете спробує максимально наблизитись до вимог одного зі своїх лідерів у минулому сезоні.

Варто зазначити, що Роман наразі не отримував жодних пропозицій з боку Гранади, яку називали головним претендентом на форварда", – розповів журналіст.

Нагадаємо, що контракт Зозулі з Альбасете завершився 30 червня. Раніше українцеві приписували інтерес з боку Динамо, Гранади, Мальорки, Вальядоліда, а також турецьких і японських клубів.

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