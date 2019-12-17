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"Твої фото – рай для очей": кохана Хачеріді зачарувала дружин футболістів і звернулась до фанів Динамо

17:30 664 Читать на русском
"Твої фото – рай для очей": кохана Хачеріді зачарувала дружин футболістів і звернулась до фанів Динамо
Євген Хачеріді та його дружина Вікторія

Поки колишній динамівець Євген Хачеріді приходить до тями через тривалу відсутність ігрової практики, його дружина Вікторія ділиться яскравими фото з відпочинку.

Він не грав понад рік тому. Востаннє Хачеріді бачили на полі в матчі з Челсі, коли центрбек тоді ще ПАОКа отримав раннє вилучення. І хай там не тільки його вина, наставник грецького клубу так і не дав йому жодного шансу після цього. Підтримують Євгена у непростий період його дітки та кохана Вікторія. Напередодні вона поділилася в Інстаграм фото сімейного відпочинку на Мальдівах.

Хачеріді пояснив, чому вирішив перейти в Динамо Брест

Зарядитись новими силами потрібно, адже з нового року набуває чинності контракт з Динамо Брест. Там екс-гравець збірної України та київського Динамо спробує реанімувати свою кар'єру в компанії земляків – Артема Мілевського, Олексія Хобленка та Олександра Нойка. Приклад іншого екс-динамівця може тільки надихати. Мілевський знову став зіркою в Білорусі.

Ну, а поки надихає його дружина. "Віко, твоя фото це просто рай для очей", – пише Юлія Федецька. Дружина іншого Артема Анна Кравець називає сімейство Хачеріді "улюбленою гарячою парочкою". Кохана Олександра Рибки була лаконічною: "Вау".

"Після чорної смуги завжди буде біла! І вона незабаром буде! Головне вірте!", – відповіла Вікторія Хачереді на коментар одного з користувачів з проханням Євгена, аби той повернувся в Київ: "Заради всіх уболівальників Динамо, попросіть Женю повернутися в команду, неможливо дивитися як її топлять в ганьбу..."

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Допис, поширений Виктория Хачериди (@vikeus34)

Твіттеріада. Ярмола нудьгує, Ребров "динамить", а дружина форварда збірної України еротично заряджає

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Динамо Динамо Головне Дружини футболістів Анна Кравець Збірна України Артем Кравець Артем Кравець Євген Хачеріді Євген Хачеріді Артем Федецький Артем Федецький
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