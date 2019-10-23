Хачеріді пояснив, чому вирішив перейти в Динамо Брест

Український захисник Євген Хачеріді прокоментував підписання контракту з брестським Динамо.

"Дякую за прийом, радий тут опинитися. Я знаю, тут амбітний проект. Тут ставлять найвищі завдання. Будемо до них йти. Все буде добре.

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Хочу запевнити, що я буду максимально викладатися. Будемо радувати уболівальників, ми для них граємо. А вони нехай приходять і нас підтримують. Перемоги будуть!" – сказав Хачеріді в ефірі Youtube-каналу Динамо Брест.

До слова, Хачеріді стане вже четвертим українцем у складі білоруської команди – там уже грають Артем Мілевський, Олексій Хобленко та Олександр Нойок.

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