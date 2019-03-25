Твіттеріада. Ярмола нудьгує, Ребров "динамить", а дружина форварда збірної України еротично заряджає на Люксембург

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "Золота рибка" і Холостяк – солодка парочка

Сьогодні збірна України проведе свій другий матч кваліфікації Євро-2020. Усі ми – на особливо позитивній хвилі після п'ятничного старту у Португалії. Приміром, Олександра Лобода квітне і пахне від високих оцінок, якими експерти нагородили команду Шевченка.

До речі, ще там, у Лісабоні, резервний голкіпер "синьо-жовтих" Денис Бойко мав приємну зустріч із оборонцем господарів – Пепе. Їм було про що поговорити – не так давно обидва виступали за Бешикташ.

Наскільки б якісно не виступала збірна України, їй однаково бракуватиме Андрія Ярмоленка. Вінгер Вест Хема вже кілька місяців оговтується від серйозної травми, тож наразі йому прописані турбота дружини, кіно і попкорн.

Тим часом екс-захисник націоналки Дмитро Чигринський несподівано приїхав до Києва. Столицею він прогулюється у незвичному вигляді і в товаристві Євгена Левченка.

Які люди! Огнен Вукоєвіч і Сергій Ребров перетнулися в Угорщині перед матчем, у якому Хорватія зазнала доволі несподіваної поразки. Подинамили!

Поки киплять битви національних команд, гравці, не задіяні у збірних, насолоджуються короткочасним відпочинком. Тайсон полетів у Париж.

Хавбек Динамо Вітор Буено повіз у Рим свою бразило-азійську кралечку, про яку ми вже розповідали.

Олексій Шевченко – на Камп Ноу.

Юрій Габовда привів донечку на домашню арену Халадаша.

Захисник Леха Володимир Костевич знайшов у Познані нового товариша.

Тему братів наших менших розвиває Павло Полегенько, хавбек Маріуполя.

Одноклубник Полегенька – Рустам Худжамов – радіє турнірному успіху своєї команди: "Вирвались із підземелля в топ-6!"

А ось ветерани хизуються своїми жонами. Екс-форвард Динамо та Шахтаря 90-х Олег Матвєєв і його "половинка".

У білоруського екс-нападника Динамо та Закарпаття Володимира Маковського на особистому фронті також усе ОК.

Етнічний українець із австралійським паспортом Микита Рукавиця: "Моя сім'я, моє життя".

Екс-захисник Чорноморця та екс-головний холостяк країни Сергій Мельник відвідав одеську Оперу разом із легендарною "золотою рибкою" Яною Клочковою. Початок нового спортивного роману?

Світ. Король у трусах

Поки Німеччина розбиралася із Нідерландами, Маріо Гьотце спокійно сьорбав каву.

Хамес Родрігес у таборі збірної Колумбії.

Генріх Мхітарян із головним вболівальником Вірменії – президентом Арменом Саркісяном.

Мохамед Салах виклав на піску сакраментальне "YNWA". Шанувальники Ліверпуля схвалюють.

Тим часом на вулицях Ліверпуля десантувалися легенди Мілана, щоб зіграти крутий матч із ветеранами "червоних". Амброзіні, Оддо, Гаттузо і Пірло навіть зімітували культових The Beatles.

Крістіан Вієрі – несподівана зустріч із Роналдо.

Синові екс-хавбека Карпат Крістана Ербеса виповнилося 2 роки.

А от сини Ліонеля Мессі у всьому копіюють свого батька.

Шкарпетковий фешн від Луїса Суареса.

Андрес Іньєста та Анна Ортіс – законодавці моди у Японії.

Марсело готовий спустити усіх собак на суперників Реала.

Головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан і його син Енцо. Схожі?

Іско і його мала – на стилі.

Ось до чого доводить життя в Америці! Вейн Руні забув про свою футбольну натуру і лупить слем-данки.

Ерік Кантона – король без прислуги.

Лоріс Каріус – все далі від футболу, все ближче до глянцю. Цього разу кіпер Бешикташа потрапив на обкладинку турецького Esquire.

Бонуси. На вістрі атаки – Піранья!

Анну "Піранью" Кравець, дружину форварда Кайсеріспора і збірної України, представляти немає сенсу. "Футбол 24" регулярно публікує її гарячі фото. Перед матчами національної команди проти Португалії та Люксембургу красуня помітно активізувала свою діяльність в Instagram, надихаючи на нові перемоги. Шкода лише, що Артем сьогодні так і не зіграє – травма.

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