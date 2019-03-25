toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Статті Овертайм
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ ПОРТУГАЛІЯ - СЕРБІЯ

Твіттеріада. Ярмола нудьгує, Ребров "динамить", а дружина форварда збірної України еротично заряджає на Люксембург

19:30 3242 Читать на русском
Твіттеріада. Ярмола нудьгує, Ребров "динамить", а дружина форварда збірної України еротично заряджає на Люксембург
Анна Кравець / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "Золота рибка" і Холостяк – солодка парочка

Сьогодні збірна України проведе свій другий матч кваліфікації Євро-2020. Усі ми – на особливо позитивній хвилі після п'ятничного старту у Португалії. Приміром, Олександра Лобода квітне і пахне від високих оцінок, якими експерти нагородили команду Шевченка.

лобода

До речі, ще там, у Лісабоні, резервний голкіпер "синьо-жовтих" Денис Бойко мав приємну зустріч із оборонцем господарів – Пепе. Їм було про що поговорити – не так давно обидва виступали за Бешикташ.

бойко пепе

Наскільки б якісно не виступала збірна України, їй однаково бракуватиме Андрія Ярмоленка. Вінгер Вест Хема вже кілька місяців оговтується від серйозної травми, тож наразі йому прописані турбота дружини, кіно і попкорн.

ярмоленко

Тим часом екс-захисник націоналки Дмитро Чигринський несподівано приїхав до Києва. Столицею він прогулюється у незвичному вигляді і в товаристві Євгена Левченка.

левченко чигринський

Які люди! Огнен Вукоєвіч і Сергій Ребров перетнулися в Угорщині перед матчем, у якому Хорватія зазнала доволі несподіваної поразки. Подинамили!

вукоєвіч ребров

Поки киплять битви національних команд, гравці, не задіяні у збірних, насолоджуються короткочасним відпочинком. Тайсон полетів у Париж.

тайсон

Хавбек Динамо Вітор Буено повіз у Рим свою бразило-азійську кралечку, про яку ми вже розповідали.

буено

Олексій Шевченко – на Камп Ноу.

шевченко

Юрій Габовда привів донечку на домашню арену Халадаша.

габовда

Захисник Леха Володимир Костевич знайшов у Познані нового товариша.

костевич

Тему братів наших менших розвиває Павло Полегенько, хавбек Маріуполя.

полегенько

Одноклубник Полегенька – Рустам Худжамов – радіє турнірному успіху своєї команди: "Вирвались із підземелля в топ-6!"

худжамов

А ось ветерани хизуються своїми жонами. Екс-форвард Динамо та Шахтаря 90-х Олег Матвєєв і його "половинка".

матвєєв

У білоруського екс-нападника Динамо та Закарпаття Володимира Маковського на особистому фронті також усе ОК.

маковський

Етнічний українець із австралійським паспортом Микита Рукавиця: "Моя сім'я, моє життя".

рукавиця

Екс-захисник Чорноморця та екс-головний холостяк країни Сергій Мельник відвідав одеську Оперу разом із легендарною "золотою рибкою" Яною Клочковою. Початок нового спортивного роману?

мельник клочкова

Світ. Король у трусах

Поки Німеччина розбиралася із Нідерландами, Маріо Гьотце спокійно сьорбав каву.

гьотце

Хамес Родрігес у таборі збірної Колумбії.

хамес

Генріх Мхітарян із головним вболівальником Вірменії – президентом Арменом Саркісяном.

мхітарян саркісян

Мохамед Салах виклав на піску сакраментальне "YNWA". Шанувальники Ліверпуля схвалюють.

салах

Тим часом на вулицях Ліверпуля десантувалися легенди Мілана, щоб зіграти крутий матч із ветеранами "червоних". Амброзіні, Оддо, Гаттузо і Пірло навіть зімітували культових The Beatles.

мілан

Крістіан Вієрі – несподівана зустріч із Роналдо.

вієрі роналдо

Синові екс-хавбека Карпат Крістана Ербеса виповнилося 2 роки.

ербес

А от сини Ліонеля Мессі у всьому копіюють свого батька.

мессі

Шкарпетковий фешн від Луїса Суареса.

суарес

Андрес Іньєста та Анна Ортіс – законодавці моди у Японії.

іньєста

Марсело готовий спустити усіх собак на суперників Реала.

марсело

Головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан і його син Енцо. Схожі?

зідан

Іско і його мала – на стилі.

іско

Ось до чого доводить життя в Америці! Вейн Руні забув про свою футбольну натуру і лупить слем-данки.

руні

Ерік Кантона – король без прислуги.

кантона

Лоріс Каріус – все далі від футболу, все ближче до глянцю. Цього разу кіпер Бешикташа потрапив на обкладинку турецького Esquire.

каріус

Бонуси. На вістрі атаки – Піранья!

Анну "Піранью" Кравець, дружину форварда Кайсеріспора і збірної України, представляти немає сенсу. "Футбол 24" регулярно публікує її гарячі фото. Перед матчами національної команди проти Португалії та Люксембургу красуня помітно активізувала свою діяльність в Instagram, надихаючи на нові перемоги. Шкода лише, що Артем сьогодні так і не зіграє – травма.

Сторінка автора в Instagram

Твіттеріада. Мораєс перед отриманням паспорта, шалений роман Ротаня, жона Ярмоленка закохує Вест Хем

Теги
Україна Україна Світ Статті Павло Полегенько Павло Полегенько Анна Кравець Олег Бабій Сергій Ребров Сергій Ребров Вітор Буено Вітор Буено Марсело Марсело Луїс Суарес Луїс Суарес Тайсон Тайсон Хамес Родрігес Хамес Родрігес Володимир Костевич Володимир Костевич Лоріс Каріус Лоріс Каріус Мохамед Салах Мохамед Салах Зінедін Зідан Зінедін Зідан Твіттеріада Овертайм Рустам Худжамов Рустам Худжамов Оґнєн Вукоєвіч Оґнєн Вукоєвіч Артем Кравець Артем Кравець Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Юрій Габовда Юрій Габовда Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян Маріо Гьотце Маріо Гьотце Вейн Руні Вейн Руні Андрес Іньєста Андрес Іньєста Ліонель Мессі Ліонель Мессі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
13
хв
Люксембург
21:45
Україна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук