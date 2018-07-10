Твіттеріада. Як Шева відпочиває на Барбадосі, або "Віагра" для легендарного форварда Динамо

Гаряча рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Кохання Луніна, вино для СаШо

Поки киплять пристрасті навколо хорватських козаків Вукоєвіча та Віди, українські футболісти відпочивають. Перед тим, як підтримати Домагоя, Олександр Шовковський поділився філософською фразою: "Фарби завжди набагато яскравіші, якщо дивитися на світ крізь бокал вина".

Андрій Воронін відзначає ювілей свого роману із дружиною Юлею: "10 років – як 1 день".

Екс-хавбеку збірної України Євгенові Левченку ось такий крутий байк дуже личить.

Гроза турецького чемпіонату Євген Селезньов відновлює сили разом із сином.

Хавбека казахського Акжайика – Андрія Ткачука – занесло аж у Бадунг. Це округ у провінції Балі, Індонезія.

Проте всім втер носа Андрій Шевченко. Головний тренер збірної України відпочиває разом із сім'єю на Барбадосі, що в Карибському морі.

Чимало зірок відпочивають у рідних широтах. Артем Мілевський вибрався на пікнік, але думками – із головою правління Динамо-Брест Дієго Марадоною, який покуражився на ЧС-2018. "Comandante is coming", – іронізує Міля.

Коментатор Віктор Вацко – на риболовлі...

...і тихому полюванні за грибами.

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін навідався у Дніпро разом із коханою Настею. "Te amo", – коментує наша зірка своє романтичне фото.

Перед поверненням у табір Ман Сіті Олександр Зінченко у своєму стилі познущався над "стариками": "Молодість – Досвід – 1:0".

Захисник Буковини Андрій Гусін-молодший – копія свого легендарного батька.

Наш польський легіонер Андрій Богданов – з ультрас клубу Арка (Гдиня).

Культовий форвард київського Динамо Ігор Бєланов перетнувся із болгарською легендою Христо Стоїчковим у компанії Вєри Брєжнєвої – учасниці поп-гурту "ВІА Гра".

А от Віталію Мандзюку, колишньому захиснику Дніпра і збірної України, добре наодинці із собою.

Світ. Роналду після ЧС, Бензема та Ібра міряються... тачками

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду потроху повертається до життя після фіаско на Мундіалі. Потенційний новачок Ювентуса вигрівається на сонечку разом із коханою та сином.

Спілкування із найріднішими допомагає оговтатися і Серхіо Агуеро. Тут він із сином Бенджаміном.

Натомість для екс-капітана збірної Англії Джона Террі інтрига Мундіалю ще актуальна – "Три леви" у півфіналі! Ось так він переглядав колумбійський трилер в 1/8 фіналу.

А от Златану Ібрагімовічу вже не так цікаво – Швеція вилетіла у чвертьфіналі якраз від Англії. Форвард Гелаксі показав звіра із власного автопарку.

Виклик Ібри прийняв Карім Бензема.

Продовжуючи тему легендарних топів, заходимо в Instagram Девіда Бекхема. Сьогодні він насамперед – татусь для Харпер Севен, своєї єдиної доньки.

Сини оборонця Мілана Ігнаціо Абате – вже майже дорослі.

Сеск Фабрегас і його неймовірна Даніела.

Тим часом Ана Івановіч добряче поганяла кортом коханого Бастіана Швайнштайгера. Німець ледве дихає.

Приколіст Патріс Евра експериментує із зовнішністю.

Алешандре Пато приїхав підписувати контракт із ПСЖ.

Жарт...

Або й ні.

Новий сезон – не за горами. Про це нагадує Twitter Андера Еррери...

...та Маріо Гьотце.

Бонуси. Вона знову роздягається!

Відкриває нашу гарячу топ-трійку Анна Безус – дружина хавбека Сент-Трюйдена Романа Безуса.

"Фруктове літо" у Севастополі. Дружина голкіпера Десни Ігоря Литовки відривається на окупованій території. Олену замучила ностальгія за рідним домом.

Британська модель Шарлотта Спрінгер прославилася на увесь світ, роздягаючись заради саппорту збірної Англії. Зараз родоначальники мають всі шанси на Кубок світу. Отже, настав час нових гарячих фотосесій.

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Твіттеріада. Девіч та алкоголь, трохи зради від Жабченка і бразильська секс-бомба, якій соромно за Неймара