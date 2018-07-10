Шовковський підтримав Віду щодо скандалу з гаслом "Слава Україні"

Колишній голкіпер збірної України Олександр Шовковський підтримав захисника Хорватії Домагоя Віду.

Домагой Віда після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Росії разом з членом тренерського штабу збірної Хорватії Огнєном Вукоєвічем вигукував "Слава Україні", чим спровокував справжній скандал.

Після цього Вукоєвіч, який виконував обов'язки скаута Хорватії на ЧС-2018, аналізуючи гру суперників "картатих", був виключений з команди.

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Шовковський вирішив підтримати Віду на тлі цього скандалу і опублікував відео у Фейсбук, де політики різних країн світу говорять "Слава Україні".

"Слава Україні! Мені дуже цікаво, як відреагують на всі ці промови видатних політичних діячів з усього світу", – написав Шовкоський.