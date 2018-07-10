toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ФРАНЦІЯ - БЕЛЬГІЯ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВІДА Півфінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Шовковський підтримав Віду щодо скандалу з гаслом "Слава Україні"

11:11 1708 Читать на русском
Шовковський підтримав Віду щодо скандалу з гаслом "Слава Україні"
Домагой Віда / Фото з соцмереж

Колишній голкіпер збірної України Олександр Шовковський підтримав захисника Хорватії Домагоя Віду.

Домагой Віда після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Росії разом з членом тренерського штабу збірної Хорватії Огнєном Вукоєвічем вигукував "Слава Україні", чим спровокував справжній скандал.

Після цього Вукоєвіч, який виконував обов'язки скаута Хорватії на ЧС-2018, аналізуючи гру суперників "картатих", був виключений з команди.

"Слава Україні-2!" – з'явилося нове відео святкування Віди перемоги над Росією

Шовковський вирішив підтримати Віду на тлі цього скандалу і опублікував відео у Фейсбук, де політики різних країн світу говорять "Слава Україні".

"Слава Україні! Мені дуже цікаво, як відреагують на всі ці промови видатних політичних діячів з усього світу", – написав Шовкоський.

Теги
Оґнєн Вукоєвіч Оґнєн Вукоєвіч ЧС 2018 Олександр Шовковський Олександр Шовковський Домагой Віда Домагой Віда Чемпіонат світу-2018
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Франція – Бельгія: анонс матчу 1/2 фіналу ЧС-2018
    ЧС 2018 — 08:0015841 Франція – Бельгія: анонс матчу 1/2 фіналу ЧС-2018
8
год
:
46
хв
Франція
21:00
Бельгія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук