Колумбія – Англія: Кейн забив свій 6-й гол на ЧС-2018 після безглуздого пенальті

Колумбія та Англія зустрічаються в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч Колумбія – Англія розпочався о 21:00 за київським часом. У першому таймі команди голів не забивали – 0:0.

Колумбія – Англія – відео гола

Перший небезпечний момент у матчі створили англійці. Єррі Міна, постелившись у підкаті, рукою необачно зупинив прорив Рахіма Стерлінга за декілька метрів до штрафного майданчика збірної Колумбії. Стандарт довірили виконувати Ешлі Янгу, який цілив у далью дев'ятку, але Оспіна кулаками відбив м'яч.

Дебют зустрічі повністю залишився за Командою Саутгейта, яка ледь не відкрила рахунок на 16-й хвилині. Харрі Кейн після навісної передачі Тріпп'єра на дальню стійку головою пробив вище воріт. Збірна Колумбії без травмованого Хамеса за перші 20 хвилин гри не створила жодного гостроти біля володінь Пікфорда. Майже усі намагання "кафетерос" вибігти у швидку контратаку захлинались ще в центрі поля.

Починаючи з середини першого тайму команди почали заколисувати фанатів, що зібрались на Спартак Арені, дуже сумним футболом. Лише на 40-й хвилині, коли багато хто вже заснув від нудьги, публіку вирішили повеселити Барріос та Хендерсон. Кейн у боротьбі з Лермою заробив перспективний штрафний удар, виконання якого затягнулось на тривалий час через невеличку сутичку між хавбеками. Барріос двічі буцнув півзахисника Ліверпуля головою в груди, а той, а-ля Неймар, артистично повалився на газон. Колумбієць у підсумку отримав жовту картку, а Тріпп'єр виконав стандарт невдало.

В дебюті другого тайму Англія заробила безглуздий пенальті. Санчес руками відверто завалив Кейна у штрафному майданчику під час кутового біля воріт Колумбії, а рефері Марк Гейгер без вагань вказав на "позначку". Харрі Кейн виконав вирок дуже впевнено та забив свій 6-й гол на Мундіалі, потужно вистріливши по центру воріт.

Після забитого м'яча гра трішки відкрилась і Англія одразу могла забивати вдруге. Тріпп'єр виконав вже фірмову навісну передачу на дальню стійку, а Деле Аллі головою пробив над поперечкою.

ЧС-2018, 1/8 фіналу

Колумбія – Англія – 0:1

Гол: Кейн, 57 (пен)