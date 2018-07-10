Твиттериада. Как Шева отдыхает на Барбадосе, или "Виагра" для легендарного форварда Динамо

Горячая рубрика "Футбол 24". Подводим итоги недельной активности украинских и мировых селебритис.

Наши. Любовь Лунина, вино для СаШо

Пока кипят страсти вокруг хорватских казаков Вукоевича и Виды, украинские футболисты отдыхают. Перед тем, как поддержать Домагоя, Александр Шовковский поделился философской фразой: "Краски всегда намного ярче, если смотреть на мир сквозь бокал вина".

Андрей Воронин отмечает юбилей своего романа с женой Юлей: "10 лет – как 1 день".

Экс-хавбеку сборной Украины Евгению Левченко вот такой крутой байк очень идет.

Гроза турецкого чемпионата Евгений Селезнев восстанавливает силы вместе с сыном.

Хавбека казахского Акжайыка – Андрея Ткачука – унесло в Бадунг. Это округ в провинции Бали, Индонезия.

Однако всем утер нос Андрей Шевченко. Главный тренер сборной Украины отдыхает вместе с семьей на Барбадосе, что в Карибском море.

Немало звезд отдыхают в родных широтах. Артем Милевский выбрался на пикник, но мыслями – с председателем правления Динамо-Брест Диего Марадоной, который покуражился на ЧМ-2018. "Comandante is coming", – иронизирует Миля.

Комментатор Виктор Вацко – на рыбалке...

...и тихой охоте за грибами.

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин посетил Днепр вместе с любимой Настей. "Te amo", – комментирует наша звезда свое романтическое фото.

Перед возвращением в лагерь Манчестер Сити Александр Зинченко в своем стиле поиздевался над "стариками": "Молодость – Опыт – 1:0".

Защитник Буковины Андрей Гусин-младший – копия своего легендарного отца.

Наш польский легионер Андрей Богданов – с ультрас клуба Арка (Гдыня).

Культовый форвард киевского Динамо Игорь Беланов пересекся с болгарской легендой Христо Стоичковым в компании Веры Брежневой – участницы поп-группы "ВИА Гра".

А вот Виталию Мандзюку, бывшему защитнику Днепра и сборной Украины, хорошо наедине с собой.

Мир. Роналду после ЧМ, Бензема и Ибра меряются... тачками

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду понемногу возвращается к жизни после фиаско на Мундиале. Новичок Ювентуса греется на солнышке вместе с любимой и сыном.

Общение с родными помогает оправиться и Серхио Агуэро. Здесь он с сыном Бенджамином.

А для экс-капитана сборной Англии Джона Терри интрига Мундиаля еще актуальна – "Три льва" в полуфинале! Вот так он смотрел колумбийский триллер в 1/8 финала.

А вот Златану Ибрагимовичу уже не так интересно – Швеция вылетела в четвертьфинале как раз от Англии. Форвард Гэлакси показал зверя из собственного автопарка.

Вызов Ибры принял Карим Бензема.

Продолжая тему легендарных топов, заходим в Instagram Дэвида Бекхэма. Сегодня он прежде всего – отец для Харпер Севен, своей единственной дочери.

Сыновья защитника Милана Игнацио Абате – уже почти взрослые.

Сеск Фабрегас и его невероятная Даниэла.

Между тем Ана Иванович сильно погоняла кортом любимого Бастиана Швайнштайгера. Немец еле дышит.

Приколист Патрис Эвра экспериментирует с внешностью.

Алешандре Пато приехал подписывать контракт с ПСЖ.

Шутка...

Или нет.

Новый сезон – не за горами. Об этом напоминает Twitter Андера Эрреры...

...и Марио Гьотце.

Бонусы. Она снова раздевается!

Открывает нашу горячую топ-тройку Анна Безус – жена хавбека Сент-Трюйдена Романа Безуса.

"Фруктовое лето" в Севастополе. Жена голкипера Десны Игоря Литовки отрывается на оккупированной территории. Елену замучила ностальгия по родному дому.

Британская модель Шарлотта Спрингер прославилась на весь мир, раздеваясь ради саппорта сборной Англии. Сейчас родоначальники имеют все шансы на Кубок мира. Итак, пришло время новых горячих фотосессий.

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