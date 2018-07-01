Марадона знову запалює на ЧС-2018 – французький поцілунок з блондинкою на очах Роналдо і реакція на виліт Аргентини

Чемпіон світу-1986, легендарний Дієго Марадона відвідав матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2018 Франція – Аргентина, в якому його земляки на чолі з Лео Мессі вилетіли з турніру.

Весь світ облетіли фото, як Марадона тикав середні пальці та ледь не був госпіталізований під час матчу групового турніру ЧС-2018 Нігерія – Аргентина. Він навіть готовий заплатити приблизно 10 тисяч євро за інформацію про того, хто розповсюдив фейкову новину про смерть легенди. Цього разу Дієго Армандо був значно миролюбнішим, хоча не менш яскраво демонстрував свої емоції.

"Аргентина ще не заслуговує Сімеоне, а Роналду – справжня зірка". Марадона – про ікон сучасного футболу

Ефектні поцілунки з на 30 років молодшою дівчиною Росіо Оліва (на очах в бразильця Роналдо, якому це було не дуже до вподоби), вибухи радості та розпачу, а також нагорода від губернатора Татарстану.

Загалом Марадона значно легше пережив виліт Аргентини, ніж її прохід у плей-офф. Цілющий вплив на нього мала блондинка у формі збірної з його прізвищем.

Марадона прокоментував виліт Мессі з ЧС-2018