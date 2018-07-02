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БЕЛЬГІЯ - ЯПОНІЯ БРАЗИЛІЯ - МЕКСИКА Новини ЧС 2018

Твіттеріада. Девіч та алкоголь, трохи зради від Жабченка і бразильська секс-бомба, якій соромно за Неймара

22:00 3
Твіттеріада. Девіч та алкоголь, трохи зради від Жабченка і бразильська секс-бомба, якій соромно за Неймара
Бруна Маркезіні
Олег Бабій Олег Бабій

Гаряча рубрика "Футбол 24" повертається після тривалої паузи! Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Зінченко оговтується після відпочинку, тост Монарьова

Відомий шанувальник Барселони Андрій Воронін не міг не топити за Лео Мессі і його рідну Аргентину. "Фарт у футболі – велике діло", – написав екс-форвард після перемоги "альбіселестес" над Нігерією. Одначе проти Франції навіть фарту було замало.

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Опальний український екс-арбітр Анатолій Жабченко тепер вже не приховує своїх проросійських поглядів і зі спокійним серцем поїхав туди на ЧС. Тут він із дружиною в Москві.

жабченко

Зашкварився і екс-форвард Карпат Вільям Роша Батіста. "Повага для Бразилії. Ми – найкращі", – підписав це фото Роша. І його зовсім не бентежить, що поруч із легендарним Пеле – не лише чоловік, ніс якого у кокаїні, а й вбивця із руками по лікоть у крові.

Здивував й екс-наставник Зірки Роман Монарьов – спільною світлиною із кумирами російської нації. А так виглядає дозвілля спеціаліста, у якого зараз багато вільного часу.

монарьов

Дозволив собі алкоголь і Марко Девіч. Але у нього поважна нагода – день народження коханої дружини Міліци.

девіч

Олександр Зінченко вже втомився відпочивати: "Чуток встряхнулись".

зінченко

Футбольний клуб Маріуполь готується до зустрічі із Юргорденом у кваліфікації Ліги Європи. Захисник Максим Білий розкрив усі карти.

білий

Центрбек Шахтаря Іван Ордець і його доня.

ордець

Агента Івана Піроженка потягнуло на екстрім. Тут він на підході до діючого сицилійського вулкану Етни (висота – понад 3300 метрів).

піроженко

Конголезець Дьємерсі Мбокані застряг десь напівдорозі між київським Динамо та іншим клубом, тож вигляд у нього відповідний – розгублений якийсь.

мбокані

Чинний "динамівець" Беньямін Вербіч ось так відпочивав у рідній Словенії.

вербіч

Асистент Андрія Шевченка у збірній України – італієць Андреа Малдера і його син.

малдера

Світ. Тверезий Гаскойн, голодний Таліска

Критикований за регулярні симуляції Неймар і його найвірніший вболівальник – син Даві Лука.

неймар

Екс-голкіпер Валенсії та збірної Іспанії Сантьяго Канісарес, трагічно втративши сина, віддає донькам ще більше любові.

канісарес

Сім'я хавбека Баварії Тьягу Алькантари.

алькантара

Андерсон Таліска, який замість Роми, МЮ, Ліверпуля опинився у Китаї, явно страждає від недоїдання.

таліска

Тим часом легендарний Вейн Руні, який також помітно схуднув, бере курс на МЛС.

руні

Його ще знаменитіший співвітчизник Пол Гаскойн б'є всі особисті рекорди, тривалий час утримуючись від алкоголю. Щоб заспокоїти нерви, рибалить – і виловлює ось такі трофеї!

гаскойн

Оборонець Арсенала Ектор Бельєрін – у своєму стилі.

бельєрін

Центрбек Крістал Пелас Мамаду Сако кинув якір у Дубаї.

сако

Жерар Деулофеу готовий розпочинати новий сезон в Уотфорді.

деулофеу

Валлійський хавбек Лестера Енді Кінг – над безоднею у пошуках красивого кадру. Обережно, бро!

кінг

Бонуси. Дві нестримні українки і серцеїдка із Бразилії

Дружина екс-захисника Динамо, Дніпра, київського Арсенала та збірної України Віталія Мандзюка – справжня зірка Instagram. Анна Мандзюк – це поєднання стилю, краси і пристрасті.

Ця блондинка Анна – дружина хавбека Карпат, Кривбаса, Таврії та ряду білоруських і угорських клубів Юрія Габовди. Чудовий вибір!

Ну а бразильська модель та актриса Бруна Маркезіні не потребує додаткових рекомендацій. Їй заборонили поїздку на ЧС-2018 – щоб не відволікала коханого Неймара від футболу. Проте лідер збірної Бразилії робить все, аби чарівна латиноамериканка мала привід не тільки радіти, а й зашарітися від сорому.

Яка із цих кралечок тобі сподобалася найбільше?

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Топ-10 постів тижня у соцмережах. Пляж, коктейлі та дівчата – легенди, які не беруть участь у ЧС і не шкодують про це

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