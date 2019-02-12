Нусрет Гьокче: шалений успіх і гучні скандали головного м’ясника у світі футболу

"Футбол 24" розповідає про турецького ресторатора, який виростав у злиднях, а зараз товаришує із Салахом і годує Неймара з "перших рук".

"Нусрет" у перекладі із турецької означає "з Божою допомогою". Причому останній склад "et" – це "баранина". У 1983-му році простий курдський роботяга із провінції на півночі Туреччини наче у воду дивився, даючи ймення новонародженому сину.

"Моє дитинство проминуло у бідності і закінчилося дуже швидко, – пригадує Нусрет Гьокче. – Починаючи із 14 років, я працював помічником м’ясника. Зміни тривали по 13 годин, а то й довше".

Фанатичний трудоголізм і заощадливість допомогли молодому туркові накопичити сякий-такий капітал. У 2010-му він відкрив у Стамбулі свій перший ресторан – всього лише на 8 столиків, які обслуговували 10 підлеглих. Хтось цим обмежився б. Хтось, можливо, й узагалі "прогорів" з цим хитким бізнесом і послав усе до дідька. Проте Нусрет виношував грандіозний план, таємно мріючи про світову експансію – такий собі стамбульський фюрер із гострим кривим мачете для м’ясних туш.

Він готував плацдарм ще перед відкриттям першого ресторану. Наприкінці "нульових" з’їздив на стажування в Аргентину. А от у США, світову столицю соковитих стейків, його впустили далеко не з першого разу – відмовляли у візі.

На початку 2017-го мережа Nusr-Et налічувала вже 8 стейкхаусів і 4 бургерні. Колоритний ресторатор розширив свій бізнес за межі Туреччини – у Дубай, Абу-Дабі і навіть Маямі. Проте й цього йому було мало. Хотілося чогось надзвичайного.

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У січні того ж року Гьокче виклав у Twitter коротке відео, на якому хвацько, артистично розрізає стейк оттоман і посипає його сіллю. Причому робить це особливим способом – через зігнутий лікоть. Упродовж 48 годин цей ролик зібрав понад 2,5 мільйони переглядів. Нусрет спіймав свою хвилю, осідлав її гребінь, утримуючи та примножуючи свою славу.

Були, щоправда, чутки, мовляв, популярність того історичного відео – куплена. Начебто ресторатор вдався до послуг однієї піар-агенції, виклавши за це 2 мільйони євро. Однак твердих доказів так і не знайшли.

До Нусрета потягнулися селебрітіс – вони дуже оперативно реагують на модні тренди. Тим паче, минулого року він відкрив ще один стейкхаус – не де-небудь, а у Нью-Йорку. Одними з перших знаменитих клієнтів м’ясника стали актори Леонардо Ді Капріо та Брюс Вілліс, співак Бруно Марс та співачка Ріанна, тенісист Роджер Федерер, футболіст Лукас Подольскі, тренери Фатіх Терім і Фабіо Капелло.

До речі, зірки футболу мають у 20-мільйонному Instagram турецького м’ясника чи не найширше представництво. Гьокче опублікував там навернення у свою релігію Бензема, Модріча, Роналду, Мессі, Погба, Рібері, Лєвандовскі, Нойєра, Турана, Озіла, Мбаппе, Бекхема, Марадони, президента ФІФА Джанні Інфантіно.

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У січні вправний ресторатор влаштував кулінарне шоу для ПСЖ, який завітав у Доху. Він спонукав Неймара солити стейк, потім годував бразильця з рук. А минулоріч прибув у Київ на фінал Ліги чемпіонів і був одним із перших, хто підтримав убитого горем та травмою Мохамеда Салаха.

Популярність і методи Гьокче подобаються далеко не всім. Приміром, йому закидають, що солити м’ясо через лікоть, коли кристалики, перш ніж опинитися на страві, ковзають по волосках – не стерильно. А журналіст New York Post, який прийшов на дегустацію в американський стейкхаус Нусрета, згодом опублікував розгромну статтю, де подане м’ясо порівняв із шкірою черевика: "Я викинув 130 доларів на вітер!"

Проте справжні зашквари м’ясника – в іншому. Він – нерозбірливий у зв’язках, або ж свідомо захоплюється дружбою із кривавими диктаторами. У вересні 2018-го вибухнув грандіозний скандал, коли стало відомо, що Гьокче приймав у Стамбулі венесуельського президента Ніколаса Мадуро і його дружину. Посадив їх на найкращих місцях, нарізав, посолив, погодував, ще й подарував тирану свою іменну футболку.

Згодом Мадуро розпатякав, що вони бачилися не лише в ресторані – Нусрет особисто провів для них екскурсію містом над Босфором. Ну й бовдур! А ще у турка гостював Рамзан Кадиров. Ресторатор ножем (!!!) запихав йому у пащеку чималі шматки м’яса – дикун був повністю задоволений, чого не скажеш про його бодігардів.

Проте, схоже, Нусрету Гьокче байдуже до критики на свою адресу. Турок смачно затягується дорогими сигарами і продовжує нарощувати власний капітал. Він виховує одразу дев’ятьох синів та доньок, і робить усе, щоб їхнє дитинство було безтурботним та тривало значно довше, ніж у нього.

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