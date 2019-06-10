Мякушко – найкращий гравець УПЛ у травні

Півзахисник Карпат Сергій Мякушко визнаний найкращим гравцем УПЛ у травні.

Сергій Мякушко набрав у голосуванні 41% голосів респондентів, за нападника Чорноморця Арні Вільх'яльмссона віддали свій голос 37% усіх опитаних, третій – Віктор Циганков, який отримав 10%.

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Зауважимо, що у голосуванні взяли участь більш ніж 2600 респондентів, вони могли обрати найкращого серед 8-и запропонованих футболістів, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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До слова, Сергій Мякушко провів у травні 6 матчів за Карпати у Прем'єр лізі, протягом яких відзначився 5 разів у воротах суперника.