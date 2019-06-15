Сідклей може продовжити кар'єру в Інтернасьйоналі

Захисник Динамо Феррейра Сідклей може змінити клуб цього літа.

Інтернасьйонал шукає лівого захисника в зв'язку з можливим від'їздом Яго в Європу, повідомляє O Bairrista.

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Одним з варіантів заміни став захисник київського Динамо Феррейра Сідклей. Однак трансферу заважає те, що Динамо, якщо і готове розлучитися з бразильцем, то тільки шляхом продажу гравця.

Інтернасьйонал же не готовий виплатити трансферну вартість Сідклея відразу і розраховує на оренду або розстрочку.

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