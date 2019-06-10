Твіттеріада. Суркіса жорстко затролили, а оголена модель сексуально пестить м'яч – її вибір не сподобався б Шевченку

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Гранде алленаторе – у Львові, екс-партнер Мессі – у Хмельницькому

Місто Лева заполонили найкращі футболісти, тренери та експерти України. Національна збірна ефектно розібралася із Сербією і збирається провернути такий же фокус із Люксембургом. Коментатор цих матчів Віктор Вацко легенько тролить В'ячеслава Шевчука: "Гранде алленаторе під'їхав на обід".

А тут експерти ТК Футбол відриваються разом із Владою Щегловою. Вочевидь, вони ще не в курсі про її роман із Олександром Зінченком.

До речі, Євген Левченко не без іронії (а може й сарказму) відреагував на продовження контракту між Динамо та Олександром Хацкевичем: "Іноді фотографія красномовніша будь-яких слів. No comments".

Хацкевич продовжив контракт з Динамо – плюси та мінуси роботи тренера за два роки у Києві

Ще одна вагома подія у нашому футболі: стикова битва за місце в УПЛ між Карпатами та Волинню. Перший матч привабив на стадіон Україна легендарного Михайла Кополовця, який молився за "зелено-білих", і Тараса Михалика. Блудний син із Росії розглядає можливість продовження кар'єри у Луцьку.

А тут Михайло із екс-одноклубниками по Карпатах – Вільямом Рошею Батістою та Юрієм Габовдою. Епоха!

Форвард Шахтаря Ларрі Кайоде знайомить із своєю сімейкою.

Роман Бебех та Володимир Кобельков гостювали у Романа Зозулі і привезли з Іспанії розкішне та резонансне інтерв'ю. В Альбасете українського форварда обожнюють настільки, що його зображення – навіть на громадському транспорті.

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський – нарешті вдома. Колишній гравець Барселони і збірної України разом із дружиною провідав батьків у Хмельницькому.

Вдома відпочиває і Олексій Дитятьєв із польської Краковії. Сервіс у Новій Каховці – доволі невибагливий.

Інша справа – Єгор Назарина, хавбек Антверпена. Українець підкорив серф і дельфіна.

Рибалка в океанаріумі. Сергій Рибалка :)

Десь у раю загубився і Микола Морозюк.

Хавбек Руху Іван Брікнер начитався автобіографії Андре Агассі і взяв до рук ракетку.

"Цей г*внюк подає, як з гармати стріляє". Українець проти легендарного Агассі – епічний фінал, який ніколи не забудуть

Денис Олійник проїхався маршрутом Турку – Стокгольм – Гельсінкі.

"Автобусом до Лондону, літаком – до Вашингтону", – наспівує собі під ніс Едмар.

Світ. Імператорський релакс

Перед матчами Бундестіму у 3-4 турах євровідбору Мануель Нойєр та Юліан Дракслер досхочу повеслували. Відпочинок чи оригінальне тренування?

Карім Бензема – у Дубаї. Без опального форварда збірна Франції зганьбилася у Туреччині.

У Сеска Фабрегаса і Даніелли Сіман медовий місяць наче й не завершувався.

У Марека Гамшіка – нова любов. Потужний Mercedes!

Олівер Кан та Габор Кірай. Культові голкіпери Бундесліги знову зустрілися!

Маріо Гьотце дякує Нью-Йорку за гостинний прийом.

Екс-динамівець Балаж Фаркаш розділив обід із товаришем.

Екс-бомбардир Сталі Сілвано Комваліус відпочиває в обіймах коханої дружини.

Імператорський відпочинок Франческо Тотті.

Дозволив собі море навіть трудоголік Мохамед Салах.

Лоріс Каріус розпустив кучері і нетерпляче очікує на Бонуси.

Бонуси. "М'ячики" з батьківщини Ібри

Астрід Еріксон – шведка. Це вже інтригує. Вона – модель. Те, що треба! А ще – леді спілкується на "ти" із футбольним м'ячем і вболіває за... міланський Інтер. Андрій Миколайович Шевченко не схвалює цього вибору, але реалії саме такі.

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Твіттеріада. Супермодель покинула екс-партнера Шеви, володар "Золотих м'ячів" розпіарив Динамо, легенда п'є за Ліверпуль