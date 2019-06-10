toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Статті Овертайм
УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛІЯ - НІДЕРЛАНДИ ЄВРО-2020 ШВЕЙЦАРІЯ - АНГЛІЯ

Твіттеріада. Суркіса жорстко затролили, а оголена модель сексуально пестить м'яч – її вибір не сподобався б Шевченку

21:00 732 Читать на русском
Твіттеріада. Суркіса жорстко затролили, а оголена модель сексуально пестить м'яч – її вибір не сподобався б Шевченку
Астрід Еріксон / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Гранде алленаторе – у Львові, екс-партнер Мессі – у Хмельницькому

Місто Лева заполонили найкращі футболісти, тренери та експерти України. Національна збірна ефектно розібралася із Сербією і збирається провернути такий же фокус із Люксембургом. Коментатор цих матчів Віктор Вацко легенько тролить В'ячеслава Шевчука: "Гранде алленаторе під'їхав на обід".

вацко шевчук

А тут експерти ТК Футбол відриваються разом із Владою Щегловою. Вочевидь, вони ще не в курсі про її роман із Олександром Зінченком.

вацко

До речі, Євген Левченко не без іронії (а може й сарказму) відреагував на продовження контракту між Динамо та Олександром Хацкевичем: "Іноді фотографія красномовніша будь-яких слів. No comments".

Хацкевич продовжив контракт з Динамо – плюси та мінуси роботи тренера за два роки у Києві

хацкевич суркіс

Ще одна вагома подія у нашому футболі: стикова битва за місце в УПЛ між Карпатами та Волинню. Перший матч привабив на стадіон Україна легендарного Михайла Кополовця, який молився за "зелено-білих", і Тараса Михалика. Блудний син із Росії розглядає можливість продовження кар'єри у Луцьку.

михалик кополовець

А тут Михайло із екс-одноклубниками по Карпатах – Вільямом Рошею Батістою та Юрієм Габовдою. Епоха!

габовда батіста кополовець

Форвард Шахтаря Ларрі Кайоде знайомить із своєю сімейкою.

кайоде

Роман Бебех та Володимир Кобельков гостювали у Романа Зозулі і привезли з Іспанії розкішне та резонансне інтерв'ю. В Альбасете українського форварда обожнюють настільки, що його зображення – навіть на громадському транспорті.

зозуля бебех

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський – нарешті вдома. Колишній гравець Барселони і збірної України разом із дружиною провідав батьків у Хмельницькому.

чигринський

Вдома відпочиває і Олексій Дитятьєв із польської Краковії. Сервіс у Новій Каховці – доволі невибагливий.

дитятьєв

Інша справа – Єгор Назарина, хавбек Антверпена. Українець підкорив серф і дельфіна.

Рибалка в океанаріумі. Сергій Рибалка :)

Десь у раю загубився і Микола Морозюк.

морозюк

Хавбек Руху Іван Брікнер начитався автобіографії Андре Агассі і взяв до рук ракетку.

"Цей г*внюк подає, як з гармати стріляє". Українець проти легендарного Агассі – епічний фінал, який ніколи не забудуть

брікнер

Денис Олійник проїхався маршрутом Турку – Стокгольм – Гельсінкі.

"Автобусом до Лондону, літаком – до Вашингтону", – наспівує собі під ніс Едмар.

едмар

Світ. Імператорський релакс

Перед матчами Бундестіму у 3-4 турах євровідбору Мануель Нойєр та Юліан Дракслер досхочу повеслували. Відпочинок чи оригінальне тренування?

нойєр дракслер

Карім Бензема – у Дубаї. Без опального форварда збірна Франції зганьбилася у Туреччині.

бензема

У Сеска Фабрегаса і Даніелли Сіман медовий місяць наче й не завершувався.

сеск

У Марека Гамшіка – нова любов. Потужний Mercedes!

мерседес

Олівер Кан та Габор Кірай. Культові голкіпери Бундесліги знову зустрілися!

кірай кан

Маріо Гьотце дякує Нью-Йорку за гостинний прийом.

гьотце

Екс-динамівець Балаж Фаркаш розділив обід із товаришем.

фаркаш

Екс-бомбардир Сталі Сілвано Комваліус відпочиває в обіймах коханої дружини.

комваліус

Імператорський відпочинок Франческо Тотті.

тотті

Дозволив собі море навіть трудоголік Мохамед Салах.

салах

Лоріс Каріус розпустив кучері і нетерпляче очікує на Бонуси.

каріус

Бонуси. "М'ячики" з батьківщини Ібри

Астрід Еріксон – шведка. Це вже інтригує. Вона – модель. Те, що треба! А ще – леді спілкується на "ти" із футбольним м'ячем і вболіває за... міланський Інтер. Андрій Миколайович Шевченко не схвалює цього вибору, але реалії саме такі.

Сторінка автора в Instagram

Твіттеріада. Супермодель покинула екс-партнера Шеви, володар "Золотих м'ячів" розпіарив Динамо, легенда п'є за Ліверпуль

blog_ava
Циганков ризикує не перейти у Севілью через Коноплянку, – іспанський журналіст
13:22
10816
Теги
Єгор Назарина Єгор Назарина Оларенваджу Кайоде Оларенваджу Кайоде В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Статті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Габор Кірай Габор Кірай Олег Бабій Лоріс Каріус Лоріс Каріус Мохамед Салах Мохамед Салах Олексій Дитятьєв Олексій Дитятьєв Україна Україна Віктор Вацко Ігор Суркіс Євген Левченко Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Мануель Нойєр Мануель Нойєр Франческо Тотті Франческо Тотті Карім Бензема Карім Бензема Сергій Рибалка Сергій Рибалка Світ Твіттеріада Овертайм Тарас Михалик Тарас Михалик Денис Олійник Денис Олійник Юрій Габовда Юрій Габовда Михайло Кополовець Михайло Кополовець
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
хв
Україна
21:45
Люксембург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук