Твіттеріада. Мілевський добиває тренера, Циганков її любить, або Дружини Бойка і Касільяса – хто сексуальніший?

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.
Наші. З братішкою
Після ефектного камбеку Карпат проти Десни у Чернігові хавбек львів'ян Хорхе Карраскаль, який у цьому сезоні ще не забивав, дякує фанатам за відчутну підтримку на виїзді.
Головний герой Динамо за підсумками матчу з Олександрією – Віктор Циганков – відпочиває вдома. І це не те, що ви могли подумати. Палкі обійми хавбека – лише братні, адже поруч – його сестра.
Матч Зорі та Олімпіка на Славутич-Арені відвідав Костянтин Кравченко. Ось так зараз виглядає екс-хавбек Дніпра, за якого Шахтар свого часу сплатив 5,5 мільйонів доларів.
Екс-форвард брестського Динамо Артем Мілевський продовжує тролити екс-наставника команди Олексія Шпілевського, через якого, власне, і покинув клуб. "Арбуз зеленый, как и Шпиля", – коментує Міля власне фото.
Український захисник Краковії Олексій Дитятьєв незадоволений виступами своєї команди у чемпіонаті Польщі.
Хавбек грецької Ламії Євген Буднік влучає прямісінько в серце ось цим милим кадром: "Мій світ. Моя любов".
Оборонець угорського МТК Євген Селін заводить корисні знайомства.
Хавбек Руслан Валєєв, який колись пограв у Німеччині, Голландії та Росії, обрав стиль репера Сєрьоги і тусить "з братішкою".
Ігор Циганик, інтерв'ю з яким "Футбол 24" публікував минулого тижня частиною 1 і частиною 2, доторкнувся до Кубка Мохамеда Алі, здобутого Олександром Усиком. "Велика честь – вживу привітати чемпіона", – пише ведучий "Профутболу".
Досвідчений хавбек СК Дніпро-1 Сергій Кравченко фотографує дружину і синів: "Мужики на прогулянці".
Ну а Олександр Шовковський та його обраниця Марина Кутєпова креативно вітають усіх християн із святом Спаса.
Світ. Тобі 25? Лізь у басейн!
Екс-одноклубник СаШо, легендарний син Грузії Каха Каладзе – багатодітний батько.
В "Угорського Мессі" Балажа Фаркаша, який не зумів розкритися у Динамо, на особистому фронті – все ОК.
Моменти, за які Кріштіану Роналду любить життя. Не футболом єдиним живе цей чоловік!
Аби відволіктися від провального старту Арсенала, П'єр-Емерік Обамеянг повіз кохану Алішу в Діснейленд.
Захиснику ПСЖ Дані Алвесу і Джоані Санс добре всюди, де б вони не були.
Джон Террі передає привіт усім закоханим парочкам. Не втрачайте пильності – із цим ловеласом належить бути обережними.
Мімімі тижня зафіксоване у Манчестері, де Сіті розтрощив Хаддерсфілд (6:1). Давід Сілва відзначився голом і продемонстрував публіці свого сина. Бернарду Сілва радіє за одноклубника: "Фантастична продуктивність і особливий день нашого мага".
Алексу Окслейду-Чемберлену стукнуло 25! Гайда у басейн – святкувати!
Є привід для тосту і у Рафіньї – Артуро Відаль підігнав йому плящину розкішного вина. Третім будеш?
Неймар: "Настав час нових орієнтирів".
Романтик Андреа Пірло кайфує у сонячний день.
У вінгера Сток Сіті Бояна Кркіча сьогодні – вихідний.
Роналдінью перетнувся у телестудії із бомбардиром всія Ірландії Роббі Кіном. Легенди!
Ну а Дуглас Коста вже зачекався на гарячі бонуси від "Футбол 24".
Бонуси. Культ пружних сідниць
Свого часу їхнім романом захоплювались практично усі. Хавбек збірної Німеччини Самі Хедіра і супермодель Лєна Герке здавалися ідеальною парою. Але термін придатності цього кохання вичерпався. Лєна, судячи з фото, абсолютно не переймається цим.
Дружина голкіпера Порту Ікера Касільяса – знаменита модель та тележурналістка Сара Карбонеро. Сеньйора має чудовий смак – і в одязі, і в звабливих фото.
А тепер до вашої уваги – муза нашого голкіпера. Валерія Бойко надихає стража воріт Динамо на "сухі" матчі, а також зводить з розуму своїми формами фоловерів в Instagram.
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Твіттеріада. Бойко готовий шматувати Славію, секрет зачіски Коваленка, сексуальна і небезпечна претендентка на Неймара