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Твіттеріада. Мілевський добиває тренера, Циганков її любить, або Дружини Бойка і Касільяса – хто сексуальніший?

20 серпня 23:30 784 Читать на русском
Твіттеріада. Мілевський добиває тренера, Циганков її любить, або Дружини Бойка і Касільяса – хто сексуальніший?
Лєна Герке / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. З братішкою

Після ефектного камбеку Карпат проти Десни у Чернігові хавбек львів'ян Хорхе Карраскаль, який у цьому сезоні ще не забивав, дякує фанатам за відчутну підтримку на виїзді.

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Головний герой Динамо за підсумками матчу з Олександрією – Віктор Циганков – відпочиває вдома. І це не те, що ви могли подумати. Палкі обійми хавбека – лише братні, адже поруч – його сестра.

циганков

Матч Зорі та Олімпіка на Славутич-Арені відвідав Костянтин Кравченко. Ось так зараз виглядає екс-хавбек Дніпра, за якого Шахтар свого часу сплатив 5,5 мільйонів доларів.

кравченко

Екс-форвард брестського Динамо Артем Мілевський продовжує тролити екс-наставника команди Олексія Шпілевського, через якого, власне, і покинув клуб. "Арбуз зеленый, как и Шпиля", – коментує Міля власне фото.

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Український захисник Краковії Олексій Дитятьєв незадоволений виступами своєї команди у чемпіонаті Польщі.

дитятьєв

Хавбек грецької Ламії Євген Буднік влучає прямісінько в серце ось цим милим кадром: "Мій світ. Моя любов".

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Оборонець угорського МТК Євген Селін заводить корисні знайомства.

селін

Хавбек Руслан Валєєв, який колись пограв у Німеччині, Голландії та Росії, обрав стиль репера Сєрьоги і тусить "з братішкою".

Ігор Циганик, інтерв'ю з яким "Футбол 24" публікував минулого тижня частиною 1 і частиною 2, доторкнувся до Кубка Мохамеда Алі, здобутого Олександром Усиком. "Велика честь – вживу привітати чемпіона", – пише ведучий "Профутболу".

циганик усик

Досвідчений хавбек СК Дніпро-1 Сергій Кравченко фотографує дружину і синів: "Мужики на прогулянці".

кравченко

Ну а Олександр Шовковський та його обраниця Марина Кутєпова креативно вітають усіх християн із святом Спаса.

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Світ. Тобі 25? Лізь у басейн!

Екс-одноклубник СаШо, легендарний син Грузії Каха Каладзе – багатодітний батько.

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В "Угорського Мессі" Балажа Фаркаша, який не зумів розкритися у Динамо, на особистому фронті – все ОК.

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Моменти, за які Кріштіану Роналду любить життя. Не футболом єдиним живе цей чоловік!

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Аби відволіктися від провального старту Арсенала, П'єр-Емерік Обамеянг повіз кохану Алішу в Діснейленд.

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Захиснику ПСЖ Дані Алвесу і Джоані Санс добре всюди, де б вони не були.

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Джон Террі передає привіт усім закоханим парочкам. Не втрачайте пильності – із цим ловеласом належить бути обережними.

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Мімімі тижня зафіксоване у Манчестері, де Сіті розтрощив Хаддерсфілд (6:1). Давід Сілва відзначився голом і продемонстрував публіці свого сина. Бернарду Сілва радіє за одноклубника: "Фантастична продуктивність і особливий день нашого мага".

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Алексу Окслейду-Чемберлену стукнуло 25! Гайда у басейн – святкувати!

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Є привід для тосту і у РафіньїАртуро Відаль підігнав йому плящину розкішного вина. Третім будеш?

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Неймар: "Настав час нових орієнтирів".

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Романтик Андреа Пірло кайфує у сонячний день.

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У вінгера Сток Сіті Бояна Кркіча сьогодні – вихідний.

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Роналдінью перетнувся у телестудії із бомбардиром всія Ірландії Роббі Кіном. Легенди!

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Ну а Дуглас Коста вже зачекався на гарячі бонуси від "Футбол 24".

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Бонуси. Культ пружних сідниць

Свого часу їхнім романом захоплювались практично усі. Хавбек збірної Німеччини Самі Хедіра і супермодель Лєна Герке здавалися ідеальною парою. Але термін придатності цього кохання вичерпався. Лєна, судячи з фото, абсолютно не переймається цим.

Дружина голкіпера Порту Ікера Касільяса – знаменита модель та тележурналістка Сара Карбонеро. Сеньйора має чудовий смак – і в одязі, і в звабливих фото.

А тепер до вашої уваги – муза нашого голкіпера. Валерія Бойко надихає стража воріт Динамо на "сухі" матчі, а також зводить з розуму своїми формами фоловерів в Instagram.

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Твіттеріада. Бойко готовий шматувати Славію, секрет зачіски Коваленка, сексуальна і небезпечна претендентка на Неймара

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Світ Каха Каладзе Олег Бабій Олександр Усик Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Неймар Неймар П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Віктор Циганков Віктор Циганков Бернарду Сілва Бернарду Сілва Ігор Циганик Статті Олександр Шовковський Олександр Шовковський Артуро Відаль Артуро Відаль Джон Террі Джон Террі Давід Сілва Давід Сілва Андреа Пірло Андреа Пірло Роналдінью Роналдінью Дані Алвес Дані Алвес Ікер Касільяс Ікер Касільяс Твіттеріада Денис Бойко Денис Бойко Артем Мілевський Артем Мілевський
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