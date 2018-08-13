Твіттеріада. Бойко готовий шматувати Славію, секрет зачіски Коваленка, сексуальна і небезпечна претендентка на Неймара

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Вацко став прикладом для Шахтаря

Перед матчем-відповіддю 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо – Славія голкіпер киян Денис Бойко запостив ось це миле фото. Ймовірно, воно має подвійний зміст: Ден декларує прагнення пошматувати суперника, як ці "тузики" – грілку.

На допомогу Динамо квапиться віце-чемпіон світу Йосіп Піваріч, який нарешті повернувся із відпочинку і захоплений атмосферою Майдану Незалежності.

Натомість хавбек Зорі Олександр Караваєв демонструє бутси, в яких забиватиме Бразі на виїзді.

Крапку у дискусії щодо нового іміджу Віктора Коваленка поставив Віктор Вацко. "Став прикладом для молоді", – зізнається коментатор.

Форвард Шахтаря Кайоде задоволений умовами проживання у Києві.

Ось у такому настрої гравці Карпат Сергій Мякушко та Хорхе Карраскаль їхали на матч із Зорею за трьома очками. Результат ви знаєте.

Тим часом вже екс-карпатівець Амбросій Чачуа приєднався до Ігоря Худоб'яка в Акжайику і готовий "возити" казахські колгоспи.

Голкіпер угорського МТК Артем Кичак – із наймилішою вболівальницею.

Хавбек бельгійського клубу Сент-Трюйден Роман Безус виманив дружину Анну на романтичну прогулянку, щоб подарувати їй "поцілунки під місяцем".

Андрій Воронін своє вже давно відіграв. А тому: "Хорошо сидим и в хорошей компании".

Світ. Роналду налаштований агресивно

Андрес Іньєста вже освоївся у японському Віссел Кобе. Більше того, поклав голасо, як боженько.

Оформив стартовий гол у новому клубі і Кріштіану Роналду. Португалець налаштований дуже рішуче і напару з Пауло Дибалою готовий надерти дупу будь-якому супернику Ювентуса.

Попередній наставник Рона – Зінедін Зідан – відпочиває від футболу у товаристві найближчих.

Реал, як бачимо, осиротів, але Карім Бензема залишатиметься на мадридському кораблі до останнього.

Вожак Атлетіко Антуан Грізманн навідався на знімальний майданчик популярного британського історичного серіалу "Останнє королівство".

Його екс-одноклубник Маріо Манджукіч заряджає батареї. До старту Серії А – зовсім небагато часу.

Хавбек Роми Кевін Стротман обідає не сам, проте не має наміру ділитися.

Перед матчем за Суперкубок Німеччини баварець Рафінья не напружувався – і мав рацію. Айнтрахт "винесли" без його допомоги.

Екс-латераль Металіста та Шахтаря Марсіо Азеведо і "найкращий батько у світі" – його рідний, звісно ж.

Ви ще не забули головну бороду італійського футболу? Форвард Ареццо – Давіде Москарделлі – нагадує про себе.

А от про екс-форварда Валенсії, Роми, Астон Вілли та багатьох інших клубів Джона Кар'ю пам'ятають і без нагадування. Він зробився крутим фотографом і розсікає на престижних автівках.

Бонуси. Еротичний укус "Піраньї" і посягання на Неймара

Дружина Артема Кравця – Анна – широко відома під ніком "Піранья". Кожне її фото й справді просякнуте спокусливою агресією.

Роміна Беллусіо – це міс Аргентина якогось там року, яку зірвав Гуті Гутьєрес, вередливе дитя Королівського клубу. Вже багато років це подружжя гармонійно інстаграмить і доповнює одне одного.

У футбольному світі Емілі Ратажковскі, супермодель, у якій намішано польської, єврейської, англійської, німецької і навіть ірландської крові, засвітилася під час презентації нової емблеми Ювентуса. Зробила вона це пристрасно, з любов'ю. А тепер ще й на Неймара накинула оком. І це другий факт упродовж одного дня, який не даватиме спокійно спати Бруні Маркезіні, офіційній музі бразильського чарівника.

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Твіттеріада. Маркевич ризикує життям, Коноплянка – у сенсаційному ракурсі, а сексі-леді оголюється заради Роналду