toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - СЛАВІЯ ПРАГА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Твіттеріада. Бойко готовий шматувати Славію, секрет зачіски Коваленка, сексуальна і небезпечна претендентка на Неймара

22:00 0 Читать на русском
Твіттеріада. Бойко готовий шматувати Славію, секрет зачіски Коваленка, сексуальна і небезпечна претендентка на Неймара
Емілі Ратажковскі / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Вацко став прикладом для Шахтаря

Перед матчем-відповіддю 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо – Славія голкіпер киян Денис Бойко запостив ось це миле фото. Ймовірно, воно має подвійний зміст: Ден декларує прагнення пошматувати суперника, як ці "тузики" – грілку.

бойко

На допомогу Динамо квапиться віце-чемпіон світу Йосіп Піваріч, який нарешті повернувся із відпочинку і захоплений атмосферою Майдану Незалежності.

піваріч

Натомість хавбек Зорі Олександр Караваєв демонструє бутси, в яких забиватиме Бразі на виїзді.

караваєв

Крапку у дискусії щодо нового іміджу Віктора Коваленка поставив Віктор Вацко. "Став прикладом для молоді", – зізнається коментатор.

коваленко вацко

Форвард Шахтаря Кайоде задоволений умовами проживання у Києві.

кайоде

Ось у такому настрої гравці Карпат Сергій Мякушко та Хорхе Карраскаль їхали на матч із Зорею за трьома очками. Результат ви знаєте.

карраскаль мякушко

Тим часом вже екс-карпатівець Амбросій Чачуа приєднався до Ігоря Худоб'яка в Акжайику і готовий "возити" казахські колгоспи.

чачуа худобяк

Голкіпер угорського МТК Артем Кичак – із наймилішою вболівальницею.

кичак

Хавбек бельгійського клубу Сент-Трюйден Роман Безус виманив дружину Анну на романтичну прогулянку, щоб подарувати їй "поцілунки під місяцем".

безус

Андрій Воронін своє вже давно відіграв. А тому: "Хорошо сидим и в хорошей компании".

воронін

Світ. Роналду налаштований агресивно

Андрес Іньєста вже освоївся у японському Віссел Кобе. Більше того, поклав голасо, як боженько.

іньєста

Оформив стартовий гол у новому клубі і Кріштіану Роналду. Португалець налаштований дуже рішуче і напару з Пауло Дибалою готовий надерти дупу будь-якому супернику Ювентуса.

роналду дибала

Попередній наставник Рона – Зінедін Зідан – відпочиває від футболу у товаристві найближчих.

зідан

Реал, як бачимо, осиротів, але Карім Бензема залишатиметься на мадридському кораблі до останнього.

бензема

Вожак Атлетіко Антуан Грізманн навідався на знімальний майданчик популярного британського історичного серіалу "Останнє королівство".

грізманн

Його екс-одноклубник Маріо Манджукіч заряджає батареї. До старту Серії А – зовсім небагато часу.

манджукіч

Хавбек Роми Кевін Стротман обідає не сам, проте не має наміру ділитися.

стротман

Перед матчем за Суперкубок Німеччини баварець Рафінья не напружувався – і мав рацію. Айнтрахт "винесли" без його допомоги.

рафінья

Екс-латераль Металіста та Шахтаря Марсіо Азеведо і "найкращий батько у світі" – його рідний, звісно ж.

азеведо

Ви ще не забули головну бороду італійського футболу? Форвард Ареццо – Давіде Москарделлі – нагадує про себе.

москарделлі

А от про екс-форварда Валенсії, Роми, Астон Вілли та багатьох інших клубів Джона Кар'ю пам'ятають і без нагадування. Він зробився крутим фотографом і розсікає на престижних автівках.

карю

Бонуси. Еротичний укус "Піраньї" і посягання на Неймара

Дружина Артема Кравця – Анна – широко відома під ніком "Піранья". Кожне її фото й справді просякнуте спокусливою агресією.

Роміна Беллусіо – це міс Аргентина якогось там року, яку зірвав Гуті Гутьєрес, вередливе дитя Королівського клубу. Вже багато років це подружжя гармонійно інстаграмить і доповнює одне одного.

У футбольному світі Емілі Ратажковскі, супермодель, у якій намішано польської, єврейської, англійської, німецької і навіть ірландської крові, засвітилася під час презентації нової емблеми Ювентуса. Зробила вона це пристрасно, з любов'ю. А тепер ще й на Неймара накинула оком. І це другий факт упродовж одного дня, який не даватиме спокійно спати Бруні Маркезіні, офіційній музі бразильського чарівника.

неймар

Сторінка автора в Instagram

Твіттеріада. Маркевич ризикує життям, Коноплянка – у сенсаційному ракурсі, а сексі-леді оголюється заради Роналду

Теги
Олег Бабій Амбросій Чачуа Амбросій Чачуа Віктор Коваленко Віктор Коваленко Віктор Вацко Зінедін Зідан Зінедін Зідан Статті Анна Кравець Артем Кравець Артем Кравець Андрес Іньєста Андрес Іньєста Карім Бензема Карім Бензема Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Антуан Грізманн Антуан Грізманн Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч Неймар Неймар Світ Твіттеріада Денис Бойко Денис Бойко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
7
хв
Динамо
19:30
Славія Прага
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук