"Алло, я тебе ще вранці звільнив", – Мілевський феєрично передав привіт звільненому тренеру Динамо-Брест

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський епічно поглузував над Олексієм Шпілевським, якого звільнили з посади головного тренера брестського Динамо.

У суботу вранці 33-річний форвард виклав у своєму Інстаграм відео з клубу, де відпочивав напередодні, та коментарем "Альоша, не злись".

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Місцева преса відразу висунула гіпотезу, що Міля натякнув на можливе звільнення Шпілевського з посади керманича Динамо-Брест. Саме за його наполяганням "біло-сині" розірвали контракт із Мілевським минулого місяця.

Чутки про звільнення тренера через незадовільні результати підтвердилися ближче до вечора, на що відреагував і українець. Цього разу Артем Мілевський виклав світлину, на якій розмовляє по телефону, а також додав підпис зі зверненням до Шпілевського: "Алло, Шпіля!? Я тебе ще вранці звільнив".