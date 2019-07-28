Наполі – Ліверпуль – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Наполі у спарингу легко впорався із володарем кубка Ліги чемпіонів.

Товариський матч

Наполі – Ліверпуль – 3:0

Голи: Інсіньє, 17, Мілік, 29, Юнес, 52

Наполі несподівано принизив Ліверпуль у спарингу

Лоренцо Інсіньє вивів неаполітанців вперед вже на 17-й хвилині. Ще до перерви Аркадіуш Мілік подвоїв перевагу італійської команди.

У другому таймі вболівальники очікували на камбек Ліверпуля, але марно. Мерсисайдці не спромоглись навіть на гол престижу, натомість гравці Наполі зуміли організувати третій гол.

Наступний спаринг підопічні Клоппа проведуть 31 липня проти Ліона.

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