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"Що, не очікували, Тайсон б***ь?" – Мілевський емоційно відреагував на перемогу Динамо у Суперкубку України

28 липня 23:49 1682 Читать на русском
"Що, не очікували, Тайсон б***ь?" – Мілевський емоційно відреагував на перемогу Динамо у Суперкубку України
Артем Мілевський / Фото ФК Динамо

Екс-форвард Динамо Артем Мілевський не добирав слів коментуючи перемогу киян над Шахтарем (2:1) у Суперкубку України.

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

Одразу після фінального свистка поєдинку за Суперкубок України між Шахтарем та Динамо Артем Мілевський у своєму стилі прокоментував перемогу команди Хацкевича.

Динамо – Шахтар – відео голів

"Що, не очікували, Тайсон б***ь?! Нарешті, б***ь. Оце так розв'язка. Пан Зеленський", – сказав Мілевський. "Гарік – машина", – підписав відеоролик форвард Динамо Брест.

Чому Артем пригадав президента України в такому контексті – важко пояснити, ймовірно, через те, що Володимир Зеленський був присутній на матчі та своїми емоціями не приховував, що теж підтримує Динамо.

Динамо обіграло Шахтар і взяло Суперкубок України – вольова перемога команди Хацкевича у класному матчі

,ewe nemnogo ️Garik mawina

Допис, поширений timi1010 (@timi1010)

blog_ava
Динамо – Шахтар – 2:1 – відео голів і огляд Суперкубка України
28 липня
3969
Теги
Суперкубок України Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар Динамо Динамо Відеоновини Артем Мілевський Артем Мілевський Тайсон Тайсон
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