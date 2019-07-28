"Що, не очікували, Тайсон б***ь?" – Мілевський емоційно відреагував на перемогу Динамо у Суперкубку України

Екс-форвард Динамо Артем Мілевський не добирав слів коментуючи перемогу киян над Шахтарем (2:1) у Суперкубку України.

Одразу після фінального свистка поєдинку за Суперкубок України між Шахтарем та Динамо Артем Мілевський у своєму стилі прокоментував перемогу команди Хацкевича.

Динамо – Шахтар – відео голів

"Що, не очікували, Тайсон б***ь?! Нарешті, б***ь. Оце так розв'язка. Пан Зеленський", – сказав Мілевський. "Гарік – машина", – підписав відеоролик форвард Динамо Брест.

Чому Артем пригадав президента України в такому контексті – важко пояснити, ймовірно, через те, що Володимир Зеленський був присутній на матчі та своїми емоціями не приховував, що теж підтримує Динамо.

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