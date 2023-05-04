Екс-форвард збірної Англії Іан Райт переконаний, що український вінгер ще проявить себе в АПЛ.

"Світити в нього лазером якось тупо та дріб'язково.

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Коли ти дивишся на те, як Мудрик отримує м'яч і починає рухатися, то розумієш, що цей хлопець багато чого зробить у руках правильного тренера.

Мені дуже шкода бачити, як фанати Арсенала роблять подібні речі. Терпіти таке не можу", – цитує Райта Pundit365.

Нагадаємо, Іан Райт брав з Арсеналом золото АПЛ, а також Кубок Англії (двічі), Кубок футбольної ліги та Кубок володарів кубків. Мудрик у поточному сезоні відіграв за Челсі у 14 матчах, в яких віддав 2 асисти.

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