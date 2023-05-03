Арсенал у лондонському дербі проти Челсі зумів перервати свою чотириматчеву безвиграшну серію. "Каноніри" вирішили долю зустрічі ще у першому таймі, забивши у ворота Аррісабалаги тричі. По перерві господарі дещо розслабилися, дозволивши "синім" оформити гол престижу.

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Арсенал переміг Челсі й повернув лідерство – Зінченко допоміг з двома голами й привіз один, Мудрик дав три паси під удар