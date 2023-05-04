"Тупо и мелочно": легенда Арсенала раскритиковал фанатов "канониров" за поведение в отношении Мудрика
Экс-форвард сборной Англии Иан Райт убежден, что украинский вингер еще проявит себя в АПЛ.
"Светить в него лазером как-то тупо и мелочно.
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Когда ты смотришь на то, как Мудрик получает мяч и начинает двигаться, то понимаешь, что этот парень многое сделает в руках правильного тренера.
Мне очень жаль видеть, как фанаты Арсенала делают подобные вещи. Терпеть такое не могу", – цитирует Райта Pundit365.
Напомним, Иан Райт брал с Арсеналом золото АПЛ, а также Кубок Англии (дважды), Кубок футбольной лиги и Кубок обладателей кубков. Мудрик в текущем сезоне отыграл за Челси в 14 матчах, в которых отдал 2 ассиста.
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