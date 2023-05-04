Экс-форвард сборной Англии Иан Райт убежден, что украинский вингер еще проявит себя в АПЛ.

"Светить в него лазером как-то тупо и мелочно.

"Я удивлен, что Мудрик не играет больше": легенда Челси указал на главную проблему украинца

Когда ты смотришь на то, как Мудрик получает мяч и начинает двигаться, то понимаешь, что этот парень многое сделает в руках правильного тренера.

Мне очень жаль видеть, как фанаты Арсенала делают подобные вещи. Терпеть такое не могу", – цитирует Райта Pundit365.

Напомним, Иан Райт брал с Арсеналом золото АПЛ, а также Кубок Англии (дважды), Кубок футбольной лиги и Кубок обладателей кубков. Мудрик в текущем сезоне отыграл за Челси в 14 матчах, в которых отдал 2 ассиста.

Мудрик повторил судьбу Роналду – украинец приятно удивил в царстве мрака, а у топового Зинченка серьезная проблема