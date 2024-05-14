У понеділок, 13 травня, представники директорату Баварії організували зустріч, щоб розібратися, як так вийшло, що відразу чотири тренери, з якими клуб вів переговори, відмовилися очолювати мюнхенську команду. Баварії сказали "ні" Хабі Алонсо, Юліан Нагельсманн, Ральф Рангнік і Олівер Гласнер. "Такої ситуації раніше ніколи не було", – зазначає Bild.

Баварія благає Тухеля залишитися

Sport1 додає: чинний спортивний директор Баварії Макс Еберль дуже сильно цінує Томаса Тухеля і неодноразово наголошував, що рішення клубу розлучитися з тренером наприкінці сезону було ухвалено до того, як він приєднався взимку до клубу. Тому теоретично Тухель може залишитися в Баварії – тим паче, що низка гравців, включно з Нойєром, Мюллєром, Сане, Дайєром і Кейном, хотіли б цього.

Нагадаємо, що Алонсо вирішив залишитися в Байєрі, Нагельсманн – у збірній Німеччини, Рангнік – у збірній Австрії, а Гласнер – у Крістал Пелас.

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