"Йому довелося нелегко. У його першому матчі я подумав: "О, у ньому щось є", і в нього щось вийшло.

Фаната, який світив Мудрику лазером в обличчя, заарештували – Арсенал офіційно відреагував на інцидент

Але АПЛ – це найважча ліга, і виходячи з того, звідки він прийшов, це складна адаптація.

Йому потрібні матчі, і я трохи здивований, що він не грає трохи більше. Зараз саме час дати йому можливість зіграти, щоб він став сильнішим наступного року. У хлопця є талант. Питання в тому, чи зможуть його розкрити", – сказав Хассельбайнк в ефірі Sky Sports.

Нагадаємо, у матчі 34-го туру АПЛ проти Арсенала (3:1) Мудрик вийшов на поле на 71-й хвилині, замінивши Енцо Фернандеса. Загалом у поточному сезоні Михайло відіграв за Челсі у 14 матчах, в яких віддав 2 асисти.

Мудрик повторив долю Роналду – українець приємно здивував у царстві мороку, а топовий Зінченко має серйозну проблему