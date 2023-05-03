Так званий "уболівальник" Арсенала, отримає покарання за свої дії під час поєдинку 34-го туру АПЛ.

Мудрик з'явився на полі на 71-й хвилині гри за рахунку 3:1 на користь Арсенала. Фанати господарів зустріли українця не надто тепло. Михайло, який взимку міг перейти саме в Арсенал, отримав порцію іронії та свисту на свою адресу, а один із прихильників "канонірів" посвітив футболісту лазером в обличчя.

Арсенал – Челсі: фанати "канонірів" недружньо зустріли Мудрика – красномовна реакція українця

Порушника громадського порядку вже затримали. Він перебуває під вартою. Окрім нього, правоохоронці затримали ще кількох осіб за підозрою в незаконному розповсюдженні квитків, повідомляє Football.London.

Арсенал відреагував на інцидент із Мудриком, назвавши його небезпечним і абсолютно неприйнятним. "Було здійснено арешт 21-річного чоловіка, який використовував лазер під час останнього матчу. Така поведінка є небезпечною та абсолютно неприйнятною. Арсенал буде повністю сприяти поліції під час розслідування. Очевидно, ми вживемо найрішучіших заходів", – йдеться у заяві "канонірів".

Нагадаємо, Челсі програв усі 6 матчів під керівництвом Френка Лемпарда. Востаннє команда Мудрика вигравала ще 11 березня.

Арсенал переміг Челсі й повернув лідерство – Зінченко допоміг з двома голами й привіз один, Мудрик дав три паси під удар