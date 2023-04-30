Кубок Франції, фінал

Нант – Тулуза – 1:5

Голи: Блас, 75 (пен) – Кошта, 4,10, Даллінга, 23, 31, Абухляль, 79

Кубок Франції – фантастичний турнір, який дарує несподіванки кожен рік. В поточному сезоні трофей розігрують між собою дві команди, які ще ризикують вилетіти в Лігу 2. Нант в півфінальному матчі зміг обіграти Ліон, а Тулуза – Аннесі. Треба зазначити, що це другий фінал поспіль для команди Антуана Комбуаре.

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На початку зустрічі "фіолетові" заволоділи ініціативою, що призвело до небезпечного моменту біля воріт Ляфона. На подачу кутового відгукнувся Кошта, який влучно пробив і вивів свою команду вперед. Молодий захисник – "джокер" в команді Монтаньє. Він здебільшого виходив в кубових зустрічах, які досить непогано проводив. Швидкий гол дестабілізував Нант, який втратив концентрацію. Цим Тулуза скористалася вдруге. Знову Кошта вразив ворота "канарок".

Після двох забитих голів "фіолетові" трішки присіли в оборону, дозволивши команді Комбуаре перевести гру на чужу половину поля. Здавалось, що Нант має змогу відігратися, але втрата м'яча призвела до швидкої атаки суперника. Даллінга втік від оборонців і знову Ляфону довелось витягати м'яча зі своїх воріт. Повний хаос та розриви між лініями "канарок" тільки допомагали Тулузі створювати моменти. Після чергового перехоплення від Спірінгса, "фіолетові" організували ще одну контратаку, яка закінчилася голом. З ударом Шаїбі голкіпер Нанта впорався, але відбив прямісінько на Даллінга. Нападник холоднокровно реалізував момент. До перерви Тулуза розтрощила свого суперника.

Після перерви Комубаре провів декілька замін, зокрема випустив на поле Анді Делора. Гра в атаці покращилась завдяки Людовіку Бласу, який опускався нижче, щоб розпочинати атаки своєї команди. Старання Нанта врешті-решт принесли результат. На 74 хвилині "фіолетові" помились у своєму штрафному, порушивши правила, й арбітр призначив пенальті. Блас з точки не помилився. Але вже через кілька хвилин стандартне положення було призначено біля воріт Ляфона. Після метушні у своєму штрафному майданчику "канарки" пропустили п'ятий, автором якого став Абухляль. "Фіолетові" стали першою командою з 1970 року, яка забила п'ять м'ячів у фіналі Кубка Франції.

Підопічні Монтаньє продовжили тиснути на суперника навіть наприкінці матчу. Фінальний свисток зафіксував перемогу Тулузи.

Тулуза, на відміну від Нанта, у своїй історії лише вдруге вийшла у фінал Кубка Франції. Минулий раз "фіолетові" грали у фіналі в 1957 році. Тоді, як і зараз, вони привезли трофей у "Рожеве місто". Переможець національного кубка отримує путівку в Лігу Європи.

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