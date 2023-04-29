"Б'янконері" переживають важкий період у своїй історії. Спочатку у команди був невдалий старт під керівництвом Аллегрі, потім зняття та повернення 15 очок в результаті корупційного скандалу. Керівництво Ювентуса намагається підготуватися до змін, які можуть відбутися влітку.

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Як повідомляє L'Equipe, "Стара Синьйора" розгляне кандидатуру Ігора Тудора, якщо Аллегрі в міжсезоння захоче покинути клуб. Хорват для Ювентуса – рідна людина. Він виступав у складі команди з 1998 по 2007 роки, а також був асистентом Андреа Пірло в сезоні 2020/2021. Після роботи з Вероною Тудор звоював повагу італійських скептиків, тож не дивно, що Ювентус звернув свою увагу саме на хорвата.

Це не вперше, коли чутки відправляють наставника Марселя в Італію. В березні Тудор спростував інформацію щодо інтересу збоку "б'янконері". Його контракт з Марселем, в якому виступає Руслан Маліновський, розраховано до 2024 року. Керівництво французького клубу запропонує продовження угоди хорватському наставнику, але перемовини розпочнуться тільки після завершення сезону.

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