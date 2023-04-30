Кубок Франции, финал

Нант – Тулуза – 1:5

Голы: Блас, 75 (пен) – Кошта, 4,10, Даллинга, 23, 31, Абухляль, 79

Кубок Франции – фантастический турнир, который дарит неожиданности каждый год. В текущем сезоне трофей разыгрывают между собой две команды, рискующие еще вылететь в Лигу 2. Нант в полуфинальном матче смог обыграть Лион, а Тулуза – Аннеси. Следует отметить, что это второй финал подряд для команды Антуана Комбуаре.

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В начале встречи "фиолетовые" завладели инициативой, что привело к опасному моменту у ворот Ляфона. На подачу углового отозвался Кошта, точно пробивший и выведший свою команду вперед. Молодой защитник – "джокер" в команде Монтанье. Он в большинстве своем выходил в кубовых встречах, которые довольно неплохо проводил. Быстрый гол дестабилизировал, потерявший концентрацию Нант. Этим Тулуза воспользовалась еще раз. Снова Кошта поразил ворота "канарок".

После двух забитых голов "фиолетовые" немного присели в оборону, позволив команде Комбуаре перевести игру на чужую половину поля. Казалось, что Нант может отыграться, но потеря мяча привела к быстрой атаке соперника. Даллинг убежал от защитников и снова Ляфону пришлось вытаскивать мяч из своих ворот. Полный хаос и разрывы между линиями "канареек" только помогали Тулузе создавать моменты. После очередного перехвата от Спирингса "фиолетовые" организовали еще одну контратаку, которая закончилась голом. С ударом Шаиби голкипер Нанта справился, но отразил прямо на Даллинга. Нападающий хладнокровно реализовал момент. До перерыва Тулуза сокрушила своего соперника.

После перерыва Комубаре провел несколько замен, в частности, выпустил на поле Анди Делора. Игра в атаке улучшилась благодаря Людовику Бласу, который опускался ниже, чтобы начинать атаки своей команды. Старания Нанта наконец принесли результат. На 74 минуте "фиолетовые" ошиблись в своей штрафной, нарушив правила и арбитр назначил пенальти. Блас с точки не ошибся. Но уже через несколько минут стандартное положение было назначено у ворот Ляфона. После суеты в своей штрафной "канарейки" пропустили пятый, автором которого стал Абухляль. "Фиолетовые" стали первой командой с 1970 года, которая забила пять мячей в финале Кубка Франции. Финальный свисток зафиксировал победу Тулузы.

Тулуза, в отличие от Нанта, в своей истории только во второй раз вышла в финал Кубка Франции. В прошлый раз "фиолетовые" играли в финале в 1957 году. Тогда, как и сейчас, они привезли трофей в "Розовый город". Победитель национального кубка получает путевку в Лигу Европы.

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