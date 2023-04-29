У той час, коли в світі лютував коронавірус, "фіолетові" розпочали нову епоху у своїй історії. У сезоні 2019/20 команда впала на дно, показуючи нудний футбол, борючись за виживання. На момент зупинки чемпіонату Тулуза мала 13 очок і перебувала в зоні вильоту, не перемагаючи у 18 матчах поспіль. Пауза зберегла нерви фанатам, яким не довелося більше бачити страждання своєї команди.

Влітку 2020 року американська компанія RedBird Capital, яка володіє також італійським Міланом, викупила 85% акцій клубу у бізнесмена Олів'є Садрана. До іноземних, а особливо американських фондів, французи ставляться з підозрою, бо частенько такі фонди просто лускають, як бульбашка. RedBird зміг завоювати довіру, притримуючись свого плану.

Нові власники одразу перейшли до змін. До клубу запросили Дам'єна Комоллі та Жюльєна Демо. Перший працював скаутом в Арсеналі, а потім спортивним директором у Ліверпулі, Тоттенхемі та Фенербахче. Серед його успіхів можна відзначити трансфери Луки Модріча або Дімітара Бербатова до "шпор". Другий – аналітик компанії Zelus. Демо свого часу займався консультацією різних спортивних команд. Його завдання полягає в оцінці виступів Тулузи.

Суперпрограма – ключовий помічник у трансферній політиці

RedBird обожнює сучасні технології. Вони привезли до Франції не тільки свої гроші, а й програму, яка допомагає керівництву клубу в пошуках гравців. Попри те, що новий власник має фінансові можливості, вони не квапляться вливати в Тулузу неймовірні суми, а діють більш розумно, закладаючи фундамент на майбутнє. Програма, яку привіз RedBird, використовується для оцінки внутрішніх цінностей гравця, збору безлічі статистичних даних і результатів, формування звітів. У базі котується близько 70 чемпіонатів.

"Я не думаю, що багато хто використовує дані. Усі стверджують, що це роблять, але реальність інша. У Тулузі ми інвестували багато грошей, щоб піти ще далі та отримати необроблені дані. У нас є 8 аналітиків у Сполучених Штатах, які повний робочий день працюють для команди. Ми на 200% віримо в наш процес", – зазначає президент клубу.

Як це працює? Все досить легко. Спочатку клуб вирішує, які позиції потрібно посилити і, залежно від характеристик, на які хочуть зробити акцент, та критеріїв, визначених ігровим проектом, програма дає певну кількість варіантів. Далі інформація потрапляє до відеоаналітиків, які детально розглядають профілі футболістів. Керівництво Тулузи покладається не тільки програму, але й на досвід скаутів. Зі свого боку вони дають оцінку, враховуючи особливості чемпіонату, в якому виступає гравець. Уважно вивчають також характер та менталітет футболістів.

"Ми розглядаємо близько сімдесяти чемпіонатів. Поки що не можемо дозволити собі гравця з англійської Прем'єр-ліги чи Бундесліги. Але в Англії, наприклад, ми дивимося на четвертий дивізіон. У Німеччині ми маємо всі дані до третього.

Ми рідко цікавимося гравцями, яким понад 25 років. Дуже глибоко занурюємося в деталі. Я відмовляюся йти на компроміс. Якщо припустимо, що гравець повинен мати рейтинг 8 або 9 з 10 за якимось критерієм, не може бути й мови про те, щоб взяти футболіста, який має лише 7,9.

За допомогою наших методів ми намагаємося якомога більше усунути невизначеність та ірраціональність, які існують у футболі", – пояснив Дам'єн Комоллі, президент клубу.

Тулуза намагається не витрачати багато на трансфери, тому особливу увагу приділяють нижчим лігам. Один із найкращих прикладів вдалого трансферу – Бранко ван ден Боомен. Його придбали за 350 тисяч євро у Де Графсхапа. Згідно з Transfermarkt наразі його ціна дорівнює дев'яти мільйонам євро. Треба зазначити, що ван ден Боомен – одна з найуспішніших покупок "фіолетових" у чемпіонському сезоні в Лізі 2 – став найкращим асистентом, зробивши 21 результативну передачу. Він перевершив досягнення Зінедіна Ферата (20 асистів), яке трималося чотири сезони. У цьому сезоні Ліги 1 результативність Бранко нижча, але він один із найкращих асистентів чемпіонату.

Тейс Даллінга перейшов з Ексельсіора за 2,5 мільйони євро. У цьому сезоні Ліги він забив 12 голів у 31 одному матчі. Нападник швидко адаптувався до нових партнерів, до чемпіонату. Його Transfermarkt оцінює в 7 мільйонів євро. Непоганий приріст в ціні всього за один сезон.

Зі Слована викупили Рафаеля Ратау, який встиг пограти за Зорю у 2018 році. Бразильський вінгер прекрасно вписався в систему Філіппа Монтаньє. Хоча Ратау не відзначився великою кількістю результативних дій, він є одним з основних гравців "фіолетових". Потрібно також згадати трансфери Стейна Спірінгаса, Расмуса Ніколайсана, Брехта Деягере і Закарії Абухляля. Всі ці футболісти постійно з'являються у стартовому складі і допомагають Тулузі набирати очки. І всіх їх об’єднує низька трансферна ціна.

Склад "фіолетових" – інтернаціональний. Є представники різних країн, здебільшого Нідерландів, Бельгії та Скандинавії. Тут є свій плюс, який полягає в ціні. Більшість трансферів не перевищують 500 тисяч євро. У Лізі 1 для гравців завжди є шанс прогресувати, а Тулуза може цим скористатися і заробити на майбутніх продажах, як роблять це інші клуби.

Як справлятися, коли у твоїй команді 19 різних національностей? Навіть тут керівництво все продумало. Технічний персонал клубу розмовляє, як мінімум, трьома мовами. До того ж головний тренер Тулузи Філіп Монтаньє працював в Іспанії та Англії, тому сам спокійно перекладає гравцям свої вказівки. У клубі пильно слідкують за новачками і допомагають їм абсолютно у всьому, що полегшує їхню адаптацію. Персонал допомагає з житлом, переїздом, навчальними закладами для дітей. Завдяки турботі з боку керівництва, всі гравці почуваються добре, що робить атмосферу в клубі фантастичною.

Тулуза – перший французький клуб, де працює жінка-скаут

Прогресивність керівництва "фіолетових" не обмежується комп'ютерними програмами. Жулія Арпізу тренувалась та грала за жіночі команди Тулузи. Але кар'єру швидко довелося завершити через фізичні проблеми. Вона зрозуміла, що не хоче залишатись осторонь футболу. У Жулії три дипломи: магістр зі спортивного менеджменту, сертифікат інструктора з футболу та сертифікат футбольного тренера. Під час навчання вона працювала в аматорському клубі FC Rive Droite.

Дам'єн Комоллі на одній із зустрічей помітив 30-річну жінку. Після кількох розмов досвідчений функціонер розгледів талант Жулії до скаутингу. У вересні 2021 року вона підписала контракт.

"Коли Дам'єн Комоллі вмовляв мене підписати контракт, він сказав: "Ти будеш першою і єдиною у Франції". Для мене чоловічий футбол був недоступним. Я навіть не мріяла про це. Я просто сподівалася одного разу стати тренером жіночого клубу в першому дивізіоні", – розповіла Жулія.

А чи є результати від цих інновацій?

У сезоні 2020/21 Тулуза до останнього матчу боролась за вихід в Лігу 1. Отримати пряму путівку не вдалося, а в стикових матчах програли Нанту. Певним чином це дозволило видозміненій команді отримати досвід, який вони використали в наступному сезоні.

У сезоні 2021/22 Тулуза блискуче оформила вихід в Лігу 1, побивши одразу кілька рекордів та зачарувавши публіку.

1 – Тулуза стала першим клубом, який досягнув позначки 82 голи у сезоні Ліги 2 після Сошо у 1987-88 роках (97).

21 – Бранко ван ден Боомен став першим гравцем, який зробив 21 результативну передачу в сезоні Ліги 2 за останні 15 років.

23 – Тулуза здобула 23 перемоги, команда ніколи не добивалася більшого успіху.

76 – Тулуза набрала 79 очок після 36 турів Ліги 2. Тільки у Реймса у 2017/18 роках справи йшли краще (84).

В Лізі 1, звичайно, команда Філіпа Монтаньє не настільки успішна. Все ж і суперники класом набагато вище, але Тулузі вдалося втримати лідерів, а деякі з них ніколи не грали на такому високу рівні. "Фіолетові" в жодному разі не хотіли відмовлятися від свого атакувального стилю. Підопічні Монтаньє за показником забитих голів йдуть одразу за Лансом, Ренном та Ліоном. Це досить непоганий результат, особливо в перший сезон після повернення. Якби оборона діяла надійніше, то Тулуза могла розраховувати на місце у першій десятці.

У цьому сезоні "фіолетові" вперше з 1957 року вийшли у фінал національного турніру. Не обійшлося без фарту, але ніхто не уявляв, що команда, яка щойно піднялася з Ліги 2, вирушить на Стад де Франс.

RedBird не ставить перед Комоллі неймовірних цілей. Немає диких намірів грати в єврокубках чи боротися за чемпіонство. Тулуза розвивається поступово. Перш за все власники хочуть розвивати клуб та зробити "Рожеве місто" футбольним, повернути вболівальників на стадіон та заробляти.

"Найважливіше – продовжувати прогресувати з кожним роком і покращувати інфраструктуру клубу. Наша ДНК залишиться незмінною. Єдиний обов'язковий принцип – бути конкурентоспроможним. Ми конкурентоспроможні і вже три роки заробляємо гроші. RedBird в захваті від еволюції. Для них важливо, щоб усі говорили з ними про Тулузу. У певному сенсі ми стаємо еталоном: клубом, який створює розваги, яким добре керують, який заробляє гроші та який заповнює свій стадіон", – сказав президент Тулузи.

У достроковій перспективі Комоллі мріє про вершину рейтингу в Лізі 1. Це цілком можливо навіть з невеликим бюджетом. Досвід, який Тулуза отримала в цьому сезоні, допоможе скорегувати плани, а програма підбере гравців, які посилять склад. І хтозна, можливо у наступному сезоні "фіолетові" поборються за місця в єврокубках.

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