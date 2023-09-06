Після завершення трансферного вікна наставник мюнхенців заявив, що незадоволений своїм складом на 100%. Томас Тухель вважає, що керівництво клубу могло зробити набагато більше, щоб посилити команду.

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Як повідомляє Bild, зауваження німця не сподобалося правлінню Баварії. До того ж поведінка тренера під час трансферного вікна викликала роздратування. Тухель постійно заважав роботі селекційного відділу і не сприймав їхні пропозиції. Зокрема, німець заблокував повернення Канселу в команду.

Нагадаємо, що Томас Тухель очолив Баварію в кінці березня 2023 року. В поточному сезоні мюнхенці під керівництвом фахівця програли в матчі за Суперкубок Німеччини РБ Лейпцигу. Втім, після невдачі Баварія добре стартувала в національному чемпіонаті, вигравши три зустрічі поспіль.

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