Зірка Барселони змушений покинути клуб – каталонці виштовхують його з команди заради 100 млн
Вінгер Барселони Рафінья змінить влітку клубну прописку. Саудівська Аравія вже зробила попрозицію.
"Кулес" планують поборотися за трансфер Ніко Вільямса з Атлетіка. Щоб здійснювати покупки влітку, Барселоні необхідно продавати своїх гравців, оскільки фінансові труднощі команди нікуди не ділися.
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Як повідомляє Diario Sport, каталонці розглядають пропозиції щодо Рафіньї. Один із варіантів – трансфер у саудівський Аль-Хілаль, який готовий заплатити близько 100 млн євро з урахуванням бонусів.
Барселона вже повідомила про свої наміри Рафіньї. Зокрема, бразилець знає, що якщо вирішить залишитися, то буде на другорядних ролях.
Рафінья приєднався до "блаугранас" у 2022 році, перейшовши з Лідса. Вінгер загалом відіграв за Барселону у 85 матчах у всіх турнірах. В його активі 19 голів та 24 асисти.
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