"Кулес" планують поборотися за трансфер Ніко Вільямса з Атлетіка. Щоб здійснювати покупки влітку, Барселоні необхідно продавати своїх гравців, оскільки фінансові труднощі команди нікуди не ділися.

Зірка Барселони "злив" трансферні плани клубу – каталонці йдуть ва-банк

Як повідомляє Diario Sport, каталонці розглядають пропозиції щодо Рафіньї. Один із варіантів – трансфер у саудівський Аль-Хілаль, який готовий заплатити близько 100 млн євро з урахуванням бонусів.

Барселона вже повідомила про свої наміри Рафіньї. Зокрема, бразилець знає, що якщо вирішить залишитися, то буде на другорядних ролях.

Рафінья приєднався до "блаугранас" у 2022 році, перейшовши з Лідса. Вінгер загалом відіграв за Барселону у 85 матчах у всіх турнірах. В його активі 19 голів та 24 асисти.

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