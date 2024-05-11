Шахтар – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція Класичного – Ярмоленко та Степаненко в запасі
Шахтар та Динамо зійдуться у поєдинку 28-го туру, від якого залежить доля чемпіонства України. Дивіться стартові склади команд та де дивитись Класичне, яке відбудеться 11 травня 2024 року в цій новині на "Футбол 24".
Центральний поєдинок 28-го туру УПЛ Шахтар – Динамо відбудеться на Арені Львів. Результат гри може вирішити долю чемпіонства: "гірники" в разі перемоги достроково тріумфують в УПЛ, а кияни мають шанс закрутити інтригу до максимуму.
Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ
Стартовий свисток судді пролунає о 18:00 за Києвом. Переглянути матч наживо можна на УПЛ ТБ, зокрема, на Setanta Sports.
Стартовий склад Шахтаря: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Криськів, Судаков – Зубков, Бондаренко, Кевін – Сікан.
Запасні: Рудько, Траоре, Степаненко, Егіналдо, Швед, Гочолейшвілі, Педрінью, Міроші, Назарина, Марлон, Невертон, Ракицький.
Стартовий склад Динамо: Бущан – Тимчик, Дячук, Попов, Вівчаренко – Бражко, Шапаренко – Волошин, Буяльський, Кабаєв – Ванат.
Запасні: Нещерет, Ярмоленко, Шепелєв, Андрієвський, Караваєв, Діалло, Михавко, Сирота, Царенко, Дубінчак, Беніто, Пономаренко.