После завершения трансферного окна наставник мюнхенцев заявил, что недоволен своим составом на 100%. Томас Тухель считает, что руководство клуба могло сделать намного больше, чтобы усилить команду.

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Как сообщает Bild, замечание немца не понравилось правлению Баварии. К тому же поведение тренера во время трансферного окна вызывало раздражение. Тухель постоянно мешал работе селекционного отдела и не воспринимал их предложения. В частности, немец заблокировал возвращение Канселу в команду.

Напомним, что Томас Тухель возглавил Баварию в конце марта 2023 года. В текущем сезоне мюнхенцы под руководством специалиста проиграли в матче за Суперкубок Германии РБ Лейпцигу. Впрочем, после неудачи Бавария хорошо стартовала в национальном чемпионате, выиграв три встречи подряд.

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