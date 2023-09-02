У матчі 6-го туру чемпіонату Німеччини менхенгладбаська Борусія на своєму полі поступилась Баварії (1:2). Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Борусія М вкрай невдало розпочала сезон: вогняна нічия з Аугсбургом (4:4) і розгромна поразка від Байєра (0:3) не додавали настрою на дуель з чинним чемпіоном. Натомість Баварія розглядала команду Херардо Сеоане як чергового спаринг-партнера для набирання очок.

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Томас Тухель не став нічого вигадувати після перемоги над Аугсбургом і зробив лише одну заміну, випустивши замість Гнабрі Мюллєра, який відновився після пошкодження. Баварія одразу ж заволоділа ініціативою у всіх компонентах гри і почала нагнітати. Здавалось, що гол – це лише питання часу. В середині тайму Вайгль в останній момент виконав небезпечний підкат у власному штрафному, коли Кейн вже замахнувся, аби пробити – обійшлось без пенальті.

Свій шанс мала і Борусія: Мазрауї зіграв рукою поблизу штрафного, арбітр призначив стандарт, і Фрідріх після навісу ледь не вгатив головою сферу під поперечину.

Тихою ходою "жеребцям" вдалось заспокоїти суперника і вийти вперед: після подачі кутового Вьобер головою перекинув далі на дальню стійку, де був Ітакура. Японець легко переправив сферу у сітку. Окрилені успіхом господарі ледь не забили вдруге – Ульрайх у стрибку врятував. Наприкінці тайму Сане мав зрівнювати, але з гострого кута влучив у поперечину.

Після відпочинку Баварія взялась накочувати атаку за атакою і зрівняла: Кімміх вирізав розкішний пас за спини захисників і Сане з відскоком від газону закотив сферу у сітку. В середині тайму Гнабрі якимось чином не влучив у ворота з близької відстані – м'яч пройшов повз праву стійку.

Тухель таки вгадав з заміною, випустивши Теля. Саме Матіасу вдалось результативного замкнути навіс з кутового на останніх хвилинах. До слова, зовсім не пішла гра у Кейна, який всього лише декілька разів опинявся з м'ячем поблизу чужих воріт.

Перемога принесла Баварії 9 очок і другу сходинку турнірної таблиці, Борусія М з одним пунктом п'ятнадцята.

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