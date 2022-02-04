Головний тренер Челсі Томас Тухель знову поскаржився на щільний графік лондонців у поточному сезоні.

"Зараз суть у кількості, а не якості (матчів – прим.). Публіка хоче бачити якісний футбол, якісно граючих футболістів, а для цього вони повинні бути здоровими, відпочилими, не травмованими.

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Календар має бути менш щільним. У нас за рік десь 67 матчів, є єврокубки, кваліфікація на Чемпіонат світу, ще щось. Це вимагає величезних зусиль", – наводить слова Тухеля ESPN.

Додамо, що окрім чемпіонату Англії та Ліги чемпіонів, Челсі бере участь у Кубку Англії, Кубку футбольної ліги та в Клубному чемпіонаті світу.

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