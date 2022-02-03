Аль-Джазіра з ОАЕ не зазнала проблем у протистоянні з представником Океанії Пірою в рамках 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Клубний чемпіонат світу-2022, 1/8 фіналу

Аль-Джазіра – Піра – 4:1

Голи: Аль Амері, 5, Аль Аттас, 25, Косановіч, 41, Діабі, 63 – Рабі, 48, (аг.)

Перший поєдинок клубного ЧС-2022 завершився з чималою кількістю забитих голів. Перемогу святкував представник ОАЕ Аль-Джазіра, яка розтрощила представника Таїті – Піру. Вже на 5 хвилині Аль Амері відкрив рахунок у зустрічі, а до перерви Аль Аттас та Косановіч зробили перевагу розгромною.

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Забитих м'ячів могло бути більше – арбітр після перегляду VAR скасував аж 2 забитих м'ячів. По перерві Рабі зрізав м'яч у власні ворота, але Діабі поставив крапку в зустрічі на 63 хвилині. Цікаво, що й у другому таймі рефері скасував взяття воріт.

Таким чином, у 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу зустрінуться Аль-Хіляль та Аль-Джазіра. Переможець цієї пари зіграє з Челсі у півфіналі турніру.

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