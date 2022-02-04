У півфіналі клубного чемпіонату світу роботи допоможуть вирішувати офсайдні ситуації, повідомляє Daily Mail.

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Під стелею стадіону встановлять систему з 12 високоточних камер, які будуть відслідковувати переміщення гравців і м'яча на полі. Вона автоматично "малюватиме" офсайдні лінії і передаватиме своє рішення VAR-судді. Камери допоможуть якісніше виправляти помилки польових арбітрів, якщо ті неправильно інтерпретують епізод.

Челсі першим серед європейських клубів випробує систему на собі, коли у півфіналі клубного ЧС зустрінеться з переможцем пари Аль-Хіляль – Аль-Джазіра. Якщо система добре зарекомендує себе на цьому турнірі, то може бути втілена на чемпіонаті світу в Катарі.

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