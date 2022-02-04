Главный тренер Челси Томас Тухель снова пожаловался на плотный график лондонцев в текущем сезоне.

"Сейчас суть в количестве, а не качестве (матчей – прим.). Публика хочет видеть качественный футбол, качественно играющих футболистов, а для этого они должны быть здоровыми, отдохнувшими, не травмированными.

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Календарь должен быть менее плотным. У нас за год где-то 67 матчей, есть еврокубки, квалификация на Чемпионат мира, еще что-нибудь. Это требует огромных усилий", – приводит слова Тухеля ESPN.

Добавим, что кроме чемпионата Англии и Лиги чемпионов Челси принимает участие в Кубке Англии, Кубке футбольной лиги и в Клубном чемпионате мира.

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