"Трансфер Кейна? Ми багато працюємо над цим... це не секрет. Але поки що рішення немає. Поки немає домовленості, тренер не буде про це говорити, оскільки це не його гравець", – наводить слова Тухеля Besoccer.

Баварія отримала остаточну відповідь Кейна – Тоттенхем знову капризує, зупинивши форварда на шляху в аеропорт

Раніше повідомлялось, що Баварія узгодила трансфер Кейна, зобов'язавшись заплатити Тоттенхему 100 мільйонів євро та бонуси. Втім, "шпори" затримали виліт Харрі до Німеччини, оскільки вирішили перевірити умови угоди.

До слова, минулий сезон для Кейна був найуспішнішим в особистому плані – 30 голів та 3 результативні передачі в 38 матчах АПЛ попри провальний сезон Тоттенхема (8 місце).

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