Тухель откровенно заговорил о трансфере Кейна в Баварию
Главный тренер Баварии Томас Тухель высказался о трансферной саге с переходом в Мюнхен Харри Кейна.
"Трансфер Кейна? Мы много работаем над этим... это не секрет. Но пока что решения нет. Пока нет договоренности, тренер не будет об этом говорить, поскольку это не его игрок", – приводит слова Тухеля Besoccer.
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Ранее сообщалось, что Бавария согласовала трансфер Кейна, обязавшись заплатить Тоттенхэму 100 миллионов евро и бонусы. Впрочем, "шпоры" задержали вылет Харри в Германию, поскольку решили проверить условия сделки.
К слову, прошлый сезон для Кейна был самым успешным в личном плане – 30 голов и 3 результативные передачи в 38 матчах АПЛ несмотря на провальный сезон Тоттенхэма (8 место).
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