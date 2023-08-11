"Трансфер Кейна? Мы много работаем над этим... это не секрет. Но пока что решения нет. Пока нет договоренности, тренер не будет об этом говорить, поскольку это не его игрок", – приводит слова Тухеля Besoccer.

Бавария получила окончательный ответ Кейна – Тоттенхэм снова капризничает, остановив форварда по пути в аэропорт

Ранее сообщалось, что Бавария согласовала трансфер Кейна, обязавшись заплатить Тоттенхэму 100 миллионов евро и бонусы. Впрочем, "шпоры" задержали вылет Харри в Германию, поскольку решили проверить условия сделки.

К слову, прошлый сезон для Кейна был самым успешным в личном плане – 30 голов и 3 результативные передачи в 38 матчах АПЛ несмотря на провальный сезон Тоттенхэма (8 место).

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