Баварія отримала остаточну відповідь Кейна – Тоттенхем знову капризує, зупинивши форварда на шляху в аеропорт
Форвард збірної Англії та Тоттенхема Харрі Кейн готується змінити АПЛ на Бундеслігу.
Баварія узгодила трансфер Кейна, зобов'язавшись заплатити Тоттенхему 100 мільйонів євро та бонуси. Після домовленості між клубами форвард взяв паузу на роздуми. У четвер ввечері Харрі остаточно погодився на перехід, повідомляють всі провідні ЗМІ Англії та Німеччини, зокрема The Athletic.
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Капітан збірної Англії має підписати з Баварією контракт на 4 роки із зарплатою в 25 млн брутто євро річних. Харрі отримає 9 номер, під яким виступав у Мюнхені Лєвандовскі. 30-річний форвард може навіть допомогти команді в Суперкубку Німеччини в суботу.
Кейн вже зібрався летіти у Німеччину на медогляд. Однак по дорозі в аеропорт Тоттенхем завернув свою зірку. Як інформує Sky Sport, "шпори" хочуть переглянути умови угоди. Харрі чекає дозволу на політ поблизу аеропорту.