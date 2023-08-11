Баварія узгодила трансфер Кейна, зобов'язавшись заплатити Тоттенхему 100 мільйонів євро та бонуси. Після домовленості між клубами форвард взяв паузу на роздуми. У четвер ввечері Харрі остаточно погодився на перехід, повідомляють всі провідні ЗМІ Англії та Німеччини, зокрема The Athletic.

Тоттенхем погодився продати Кейна в Баварію – The Athletic розкрив умови найочікуванішого трансферу літа

Капітан збірної Англії має підписати з Баварією контракт на 4 роки із зарплатою в 25 млн брутто євро річних. Харрі отримає 9 номер, під яким виступав у Мюнхені Лєвандовскі. 30-річний форвард може навіть допомогти команді в Суперкубку Німеччини в суботу.

Кейн вже зібрався летіти у Німеччину на медогляд. Однак по дорозі в аеропорт Тоттенхем завернув свою зірку. Як інформує Sky Sport, "шпори" хочуть переглянути умови угоди. Харрі чекає дозволу на політ поблизу аеропорту.