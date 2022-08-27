Тухель програв апеляцію і не зможе керувати Челсі у найближчому матчі – наслідки гарячої сутички з Конте
Наставник Челсі Томас Тухель таки змушений відбувати покарання за свої розбірки з Антоніо Конте.
Апеляція німецького фахівця не принесла бажаного результату, інформує Sky Sports.
Челсі – Лестер на setantasports.com: анонс матчу АПЛ
Під час матчу Челсі – Тоттенхем в 2-му турі АПЛ (2:2) Антоніо Конте і Томас Тухель активно провокували один одного. Справа ледь не дійшла до бійки, але пристрасті вдалося вгамувати. Покарання для тренерів виявилися різними. Конте відбувся штрафом у розмірі 15 тисяч фунтів, а Тухель повинен заплатити 35 тисяч і пропустити один матч.
Дискваліфікацію керманич Челсі відбуде сьогодні (27 серпня), коли його команда прийматиме Лестер.
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