Наставник Челсі Томас Тухель таки змушений відбувати покарання за свої розбірки з Антоніо Конте.

Апеляція німецького фахівця не принесла бажаного результату, інформує Sky Sports.

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Під час матчу Челсі – Тоттенхем в 2-му турі АПЛ (2:2) Антоніо Конте і Томас Тухель активно провокували один одного. Справа ледь не дійшла до бійки, але пристрасті вдалося вгамувати. Покарання для тренерів виявилися різними. Конте відбувся штрафом у розмірі 15 тисяч фунтів, а Тухель повинен заплатити 35 тисяч і пропустити один матч.

Дискваліфікацію керманич Челсі відбуде сьогодні (27 серпня), коли його команда прийматиме Лестер.

BREAKING: Thomas Tuchel has had his appeal against a one game ban rejected.



The Chelsea manager will not be on the touchline for the game against Leicester tomorrow. pic.twitter.com/cUcQW18hPa — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 26, 2022

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