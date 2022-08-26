Трансляція

Один із найцікавіших матчів 4-го туру АПЛ дивіться на setantasports.com. Коментуватиме гаряче протистояння Дмитро Джулай.

Орієнтовні склади

Челсі: Менді – Аспілікуета, Сілва, Кукурелья – Джеймс, Лофтус-Чік, Жоржінью, Чілвел – Маунт, Хаверц, Стерлінг

Лестер: Ворд – Кастань, Сьоюнджу, Еванс, Джастін – Дьюсбері-Хол, Ндіді, Меддсон – Перес, Варді, Барнс

Арбітри

Головний рефері – Пол Тірні, асистенти: Стюарт Барт, Деніел Кук, четвертий рефері: Девід Кут, судді VAR: Андре Маррінер та Ян Хассін.

Поточна форма

Сезон 2022/23 Челсі та Лестер почали далеко не найкращим чином. До його старту команда Томаса Тухеля була якщо не лідером, то точно колективом, який має боротися за найвищі місця та Лігу чемпіонів. Перші три тури показали, якою невдячною справою можуть бути прогнози.

Мінімальна перемога над Евертоном не дала підопічним німецького фахівця необхідного заряду, а втрачена на останніх секундах перемога над Тоттенхемом неабияк "підкосила" моральний стан аристократів. Спочатку нерви здали у самого Тухеля, який затіяв суперечку з Конте, а потім його команда ганебно згоріла Лідсу 0:3. Матч із Лестером – це шанс на реабілітацію, без якої Челсі на успіх у сезоні буде вкрай важко розраховувати.

Що стосується колективу Брендана Роджерса, то йому не вдалося підійти до сезону з ігровою стабільністю. Перший тур мав подарувати перемогу, але Брентфорду вдалося відігратися з 0:2. Виїзд під каток Арсенала та поразка 2:4 також не додали Лестеру впевненості.

Хвороба продовжилася й у третьому турі: у матчі з Саутгемптоном "лисицям" вдалося вийти вперед на старті другого тайму, але "святі" не просто відігралися, а вирвали перемогу.

Матч Челсі – Лестер покаже, у кого з команд більше волі та характеру для того, щоб вийти з кризи та довести, що перші три тури були лише прикрою осічкою, а вся боротьба та яскраві моменти ще попереду.

Історія протистоянь

Двобої цієї парочки завжди цікаві та непередбачувані. В останніх 10 матчах Челсі та Лестер здобули по три перемоги, ще 4 матчі закінчилися нічийним результатом. Букмекери вважають господарів явним фаворитом, але опираючись на досвід, можна стверджувати, що така оцінка вкрай оманлива.

"Лисиці" не можуть перемогти Челсі вже в трьох поспіль дуелях в АПЛ. Якщо Роджерс зможе знайти правильні слова та спрямувати лють команди за фіаско на старті чемпіонату у правильне русло, то трибунам "Стемфорд Брідж" навряд чи доведеться спостерігати за безумовним успіхом своїх улюбленців.

Кадрова ситуація

Томас Тухель не зможе розраховувати на головний мотор команди – Канте. Відсутність Кулібалі та Ковачіча для зіркового та досвідченого складу Челсі теж може стати проблемою. Німецький фахівець відчуває серйозні проблеми в центрі захисту та середині поля.

За лисиць не зможуть зіграти Бертран і Перейра. До матчу обидві команди підходять у рівних кадрових умовах, тож на полі переможе характер та кращий план на гру.